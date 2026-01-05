¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡È¥Ó¥¸¥å´°àú¡É¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡õ¥À¥¦¥ó¤ÎÅß¥³¡¼¥ÇS¡ª¥Í¥Ã¥È¤¯¤®¤Å¤±¡ÖAI¤òÄ¶¤¨¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡õ¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤ÎÅß¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»°¤¬Æü¤â½ª¤ï¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë2026Ç¯»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¤¡£µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¾¡¼¡£ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡õ¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤ÎÅß¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤µºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖAI¤òÄ¶¤¨¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å´°àú¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£