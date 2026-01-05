2025Ç¯Ç¯´Ö»ëÄ°Î¨30·æ¡¡¹ÈÇò¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¡ª¸Ä¿Í26¡¦4¡ó¡¡À¤ÂÓ35¡¦2¡ó¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¸®ÊÂ¤ß¹â¤¯
¡¡2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¸Ä¿Í¹â»ëÄ°Î¨ÈÖÁÈ¾å°Ì30ÈÖÁÈ¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×Âè2Éô¤¬1°Ì¡£Â³¤¤¤Æ1Éô¤â2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËMLB¤äÀ¤³¦Î¦¾å¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤¬Â³¡¹¤È¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ï12·î31Æü¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÂè2Éô¤Ç¸Ä¿ÍÊ¿¶Ñ¤Ï26¡¦4¡ó¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¤Ï35¡¦2¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÂè1Éô¤Ç¸Ä¿ÍÊ¿¶Ñ¤Ï23.2¡ó¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¤Ï30¡¦8¡ó¡£¹ÈÇò¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¡É¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡3¡¢4°Ì¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB³«ËëÀï¡£5°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÂè100²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ÎÉüÏ©¡¢Â³¤¯6°Ì¤Ï±ýÏ©¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£7°Ì¤Ë¤Ï4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åºÇ½ªÆü¡¢8°Ì¤Ë¤âMLB³«ËëÀï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Îµð¿ÍÂÐ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2025¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú2025Ç¯Ç¯´Ö¹â¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨ÈÖÁÈ¾å°Ì30ÈÖÁÈ¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡Û¡Ê¡ËÆâ¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨
¡ã1¡ä Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï 12·î31Æü NHKÁí¹ç¡Ê¸å9¡¦00¡Ë 26¡¦4¡ó¡Ê35¡¦2¡ó¡Ë
¡ã2¡ä Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï 12·î31Æü NHKÁí¹ç¡Ê¸å7¡¦20¡Ë 23¡¦2¡ó¡Ê30¡¦8¡ó¡Ë
¡ã3¡ä MLB³«ËëÀï2025¡¦¥«¥Ö¥¹¡ß¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3·î18Æü ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ¡Ê¸å7¡¦00¡Ë 19¡¦9¡ó¡Ê31¡¦2¡ó¡Ë
¡ã4¡ä MLB³«ËëÀï2025Âè2Àï¡¦¥«¥Ö¥¹¡ß¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3·î19Æü ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¸å7¡¦00¡Ë 18¡¦6¡ó¡Ê29¡¦5¡ó¡Ë
¡ã5¡ä Âè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÉüÏ© 1·î3Æü ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÁ°7¡¦50¡Ë 17¡¦3¡ó¡Ê28¡¦8¡ó¡Ë
¡ã6¡ä Âè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö±ýÏ© 1·î2Æü ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÁ°7¡¦50¡Ë 17¡¦0¡ó¡Ê27¡¦9¡ó¡Ë
¡ã7¡ä Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å 9·î21Æü TBS¡Ê¸å7¡¦30¡Ë 14¡¦8¡ó¡Ê22¡¦1¡ó¡Ë
¡ã8¡ä MLB³«ËëÀï2025¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¡¦µð¿Í¡ß¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3·î15Æü ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¸å7¡¦00¡Ë 14¡¦6¡ó¡Ê22¡¦9¡ó¡Ë
¡ã9¡ä ·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2025¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë 1·î1Æü ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ê¸å6¡¦00¡Ë 14¡¦4¡ó¡Ê20¡¦0¡ó¡Ë
¡ã9¡ä NHK¥Ë¥å¡¼¥¹7 12·î31Æü NHKÁí¹ç¡Ê¸å7¡¦00¡Ë 14¡¦4¡ó¡Ê21¡¦5¡ó¡Ë
¡ã11¡ä 2026FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦ÆüËÜ¡ß¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó 3·î20Æü ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ê¸å7¡¦33¡Ë 14¡¦3¡ó¡Ê21¡¦7¡ó¡Ë
¡ã12¡ä ¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯ 12·î31Æü NHKÁí¹ç¡Ê¸å11¡¦45¡Ë 13¡¦4¡ó¡Ê20¡¦7¡ó¡Ë
¡ã13¡ä 24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 ¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ PART10 8·î31Æü ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¸å7¡¦00¡Ë 13¡¦3¡ó¡Ê19¡¦5¡ó¡Ë
¡ã13¡ä ¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Â¾ 11·î1Æü NHKÁí¹ç¡Ê¸å12¡¦00¡Ë 13¡¦3¡ó¡Ê24¡¦1¡ó¡Ë
¡ã15¡ä Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å 9·î20Æü TBS¡Ê¸å7¡¦30¡Ë 12¡¦9¡ó¡Ê19¡¦6¡ó¡Ë
¡ã16¡ä MLB2025¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ß¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 11·î1Æü NHKÁí¹ç¡ÊÁ°10¡¦11¡Ë 11¡¦4¡ó¡Ê20¡¦7¡ó¡Ë
¡ã16¡ä M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025 12·î21Æü ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ê¸å7¡¦00¡Ë 11¡¦4¡ó¡Ê16¡¦2¡ó¡Ë
¡ã18¡ä ÂçÁêËÐ¡¦2025Ç¯¡¦¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú 11·î23Æü NHKÁí¹ç¡Ê¸å5¡¦00¡Ë 11¡¦3¡ó¡Ê20¡¦0¡ó¡Ë
¡ã19¡ä MLB2025¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ß¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 10·î18Æü NHKÁí¹ç¡Ê¸å0¡¦15¡Ë 10¡¦8¡ó¡Ê19¡¦2¡ó¡Ë
¡ã20¡ä 2026FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦ÆüËÜ¡ß¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ 3·î25Æü ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ê¸å7¡¦34¡Ë 10¡¦7¡ó¡Ê16¡¦7¡ó¡Ë
¡ã20¡ä Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å 9·î13Æü TBS¡Ê¸å7¡¦00¡Ë 10¡¦7¡ó¡Ê17¡¦0¡ó¡Ë
¡ã20¡ä MLB2025¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ß¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 11·î1Æü NHKÁí¹ç¡ÊÁ°8¡¦56¡Ë 10¡¦7¡ó¡Ê19¡¦1¡ó¡Ë
¡ã23¡ä Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å 9·î15Æü TBS¡Ê¸å7¡¦30¡Ë 10¡¦6¡ó¡Ê16¡¦5¡ó¡Ë
¡ã24¡ä Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å 9·î18Æü TBS¡Ê¸å7¡¦00¡Ë 10¡¦5¡ó¡Ê17¡¦2¡ó¡Ë
¡ã25¡ä ¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡¦ÆüËÜ¡ß¥Ö¥é¥¸¥ë 10·î14Æü ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ê¸å7¡¦31¡Ë 10¡¦4¡ó¡Ê16¡¦0¡ó¡Ë
¡ã26¡ä MLB2025¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ß¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 10·î25Æü NHKÁí¹ç¡ÊÁ°10¡¦03¡Ë 10¡¦2¡ó¡Ê18¡¦2¡ó¡Ë
¡ã28¡ä Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å 9·î16Æü TBS¡Ê¸å7¡¦30¡Ë 10¡¦1¡ó¡Ê16¡¦1¡ó¡Ë
¡ã29¡ä MLB³«ËëÀï2025¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¡¦ºå¿À¡ß¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3·î16Æü ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÁ°11¡¦45¡Ë 10¡¦0¡ó¡Ê16¡¦5¡ó¡Ë
¡ã29¡ä Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡¦¤¢¤ó¤Ñ¤ó 7·î2Æü NHKÁí¹ç¡ÊÁ°8¡¦00¡Ë 10¡¦0¡ó¡Ê17¡¦8¡ó¡Ë
¡ã29¡ä Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡¦¤¢¤ó¤Ñ¤ó 9·î26Æü NHKÁí¹ç¡ÊÁ°8¡¦00¡Ë 10¡¦0¡ó¡Ê18¡¦1¡ó¡Ë