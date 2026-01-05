メタプラ急伸、ビットコイン・インカム事業の通期見通し上方修正

メタプラネット<3350.T>は急伸。２０２５年１２月３０日取引終了後、ビットコイン・インカム事業の２５年１２月期通期の売上高見通しについて、前回予想の６３億円から８５億８１００万円に上方修正すると発表した。これが好感されている。



ビットコインデリバティブに係る受取オプション料、実現損益、並びに当該ポジションに係る期末時点での評価損益を反映した。ビットコイン・インカム事業はビットコインデリバティブを活用して継続的な営業収益を創出し、中長期的なビットコインの蓄積を支援することが目的。長期保有を目的とするビットコインは同事業とは区分して管理される。



あわせて、ビットコインを追加購入したことを明らかにした。購入枚数は４２７９ビットコインで、現在の保有枚数は３万５１０２ビットコインになったという。



出所：MINKABU PRESS