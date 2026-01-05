ÆüËÜÂåÉ½¤ÈWÇÕ¤ÇÂÐÀï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤òÅÅ·â²òÇ¤¡Ä¥¢¥Õ¥ê¥«ÇÕ16¶¯ÇÔÂà¤¬°ú¤¶â¤Ë
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFTF¡Ë¤Ï4Æü¡¢¥µ¥ß¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤ò´Þ¤à¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤¬¡¢ËÜÂç²ñ³«Ëë¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ø´ø´±¸òÂå¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£FTF¤Ï¸ø¼°¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹ç°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCAF¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×2025¤Ç¸«¤»¤¿ÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬²òÇ¤¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×H¤ò9¾¡1Ê¬ÌµÇÔ¡¦22ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¡¢3Âç²ñÏ¢Â³7ÅÙÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤À¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥¦¥¬¥ó¥ÀÂåÉ½¤ò²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂåÉ½¤È°ú¤Ê¬¤±¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤ÏÁ°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Þ¥êÂåÉ½¤ËPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß57ºÐ¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï2011Ç¯3·î¤«¤éÌó2Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¡¢ºòÇ¯2·î¤ËÉüµ¢¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÎÌµÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È°ú¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
