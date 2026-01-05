King Gnu『呪術廻戦』OPテーマ「AIZO」期間生産限定盤ジャケットが原作者・芥見下々氏描き下ろしイラストに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King Gnuの新曲「AIZO」（1月9日0時より配信リリース予定、2月11日シングルパッケージリリース）の期間生産限定盤CDパッケージのアニメジャケットが、『呪術廻戦』の原作者・芥見下々氏描き下ろしイラストに決定した。

■12インチLPサイズのスペシャルパッケージ

本楽曲は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン。

このたび公開された期間生産限定盤CDのアニメジャケットでは、『呪術廻戦』「死滅回游」で躍動する様々なキャラクターを描いた超豪華なイラストを使用。さらに12インチLPサイズという存在感のあるスペシャルパッケージとなっている。

なお「AIZO」シングルパッケージは、全3形態でリリースされる。期間生産限定盤は『呪術廻戦』原作者・芥見下々氏描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ、初回生産限定盤には『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱された豪華な仕様となっている。期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤に封入されるCD、Blu-rayの収録内容や、シリアルコードの詳細などは後日発表予定。

メイン写真：King Gnu「AIZO」期間生産限定盤アニメジャケット

(C)芥見下々／集英社

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

■リリース情報

2026.01.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AIZO」

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「AIZO」

■関連リンク

TVアニメ『呪術廻戦』公式サイト

https://jujutsukaisen.jp/

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/

■【画像】King Gnuアーティスト写真