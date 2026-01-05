»²±¡µÄ°÷¤Î»ñ»º¸ø³«¡¡Ê¿¶Ñ3082Ëü±ß
µîÇ¯7·î¤ÎÁªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿»²µÄ±¡µÄ°÷125¿Í¤Î»ñ»º¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»ñ»º¤Ï3082Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿»²µÄ±¡µÄ°÷125¿Í¤Î»ñ»º¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï3082Ëü±ß¤Ç¡¢Á°²ó3Ç¯Á°¤ÎµÄ°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ547Ëü±ßÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿µÄ°÷¤Ç»ñ»º³Û¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸ÅÀî½Ó¼£»á¤Ç5²¯8850Ëü±ß¡£2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸¶ÅÄ½¨°ì»á¤Ç4²¯3923Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Çµ¯¶È²È¤Î¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦°ÂÌîµ®Çî»á¤ä¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤ÎÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ù»á¤Ê¤É¡¢1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ»º¤òÊó¹ð¤·¤¿µÄ°÷¤Ï8¿Í¤¤¤ë°ìÊý¡¢»ñ»º¡Ö¥¼¥í¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿µÄ°÷¤Ï20¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ñ»º¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÉÔÆ°»º¤ä¶âÍ»»ñ»º¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£