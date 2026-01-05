¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢ ¼õ·º¼Ô6000¿ÍÄ¶¤Ë²¸¼Ï ÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë¡¡Ì±¼çÇÉ»ØÆ³¼Ô¥¢¥¦¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼»á¤Ï°ÍÁ³¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤«
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤Ï¡¢1·î4Æü¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤à¼õ·º¼Ô¤é6000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ì±¼çÇÉ»ØÆ³¼Ô¤Î¥¢¥¦¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼»á¤Ï°ÍÁ³¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤Ï4Æü¡¢ÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿ÍÆ»Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¼õ·º¼Ô6134¿Í¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¡¢¼áÊü¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¤Î·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿Ì±¼çÇÉ»ØÆ³¼Ô¤Î¥¢¥¦¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼»á¤Ï¡¢²¸¼Ï¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¤ËÀ¯¼£ÈÈ¤È¤·¤Æ3Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¹´Â«¤µ¤ì¡¢7600¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·³»öÀ¯¸¢¤ÏÀè·î28Æü¤«¤é·³¼çÆ³¤Ç¤ÎÁíÁªµó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸«¤»¤«¤±¤ÎÁªµó¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
»ûÅÄ²°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î,
ÆÁÅç,
Åìµþ,
¿À»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à