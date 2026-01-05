ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»ÒÇ¥¿±¤ÇÂÎ½Å¤¬80¥¥í¤Þ¤ÇÁýÎÌ¡¡1¥ö·î¤Ç20¥¥íÄ¶Íî¤È¤¹¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤à¤¯¤ß¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬5Æü¡¢¾¾²°¶äºÂ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î³¨ËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ½ÐÈÇ25¼þÇ¯µÇ°¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINZA¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤Û¤Ã¤½¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÃæÀîæÆ»Ò
¡¡9·îËö¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Ç¡Ö±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖºÇ¶áÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤Ç¡ÖÁ´Éô¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È»Ò°é¤Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÁÐ»Ò¤ÎÇ¥¿±Ãæ¤Ë¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¤à¤¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÊÂÎ½Å¤¬¡Ë80¥¥í¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é1¥ö·î¤°¤é¤¤¤Ç¤à¤¯¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢20²¿¥¥íÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¤Ê¤Î¤ÇÁÐ»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤È¤«¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ±¿Æ°¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£±¿Æ°¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï·ù¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ë¡Ø¤¤¤ä¡ÁºÇ°¡Ù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é±¿Æ°¤È¤«³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¦¤ÈÂÎ½Å¤¬¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¡ª¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºî¼Ô¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é¾åÎ¦¡¦Ì¤¸ø³«¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¸¶²è25ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨¡õÈÎÇä¤ä¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¦Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ä¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤È¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï¡¢¤¤ç¤¦5Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¡£
