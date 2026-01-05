Image: Whirlpool

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2016年1月5日に「洗剤がなくなる前に自動で注文してくれる洗濯機」を掲載しました。2016年のCES（家電見本市）で話題になった、Whirlpoolの“自動で洗剤を注文してくれる洗濯機”。記事を読んだ当時は「便利そう」「でもそこまで洗濯機に任せたい？」と、ちょっと未来すぎる感じもありました。

それから約10年。スマート家電は確かに増えたし、アプリ連携や通知は当たり前になりました。でも、肝心のAmazon Dashはサービス終了。「自動注文」は主流になりませんでした。

洗濯機が自分で買い物をする未来が来るには、少しだけ早すぎたのかもしれません。 技術だけでなく、生活の価値やサービスの持続性を改めて考えさせられる記事でした。

今日の記事：洗剤がなくなる前に自動で注文してくれる洗濯機 掲載日：2016年1月6日 著者：渡邊徹則 （以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

あとは自動たたみ機を待つばかり。

たまりにたまった洗濯物。天気のいい週末にまとめて洗おうと思ったらまさかの洗剤切れ…。特に一人暮らしの方には、あるあるネタのひとつではないでしょうか。

でも、そんなうっかりさんも大丈夫。洗濯機がまたひとつ賢くなりましたよ。

アメリカの家電メーカー、ワールプールが発表したのは、洗剤や柔軟剤がなくなりそうになると自動で注文してくれる洗濯乾燥機です。

利用するのは、Smart Top Loadというモバイルアプリ。こちらは、洗濯機と連動させることで外出中も洗濯を開始できるのはもちろん、たとえばお子さんがお昼寝してしまったら静音モードに切り替えるなど、スマホで簡単に指示ができるアプリです。間もなく始まる、世界最大の家電見本市CESにおいて、去年のInnovation Awardsに選ばれました。

とはいえ、時の流れは速いもの。こういった機能はすでに多くの家電で実用化されていますよね。それに、アマゾンが去年4月に発表した「Dash Button」を使えば、洗剤がなくなったら物理ボタンを押すだけで注文できちゃいます。

しかし今回の製品が新しいのは、洗剤を購入した時期や日々の使用量を監視し、なくなりそうな頃合いを見計らって「勝手に注文」してくれるところ。去年は「ボタンを押すだけで注文」がすごかったのに、もはや「ボタンを押す必要すらない」ということですね。

気になる価格は、およそ16万6000円。たしかに安い買い物ではないですが、これでずっと「洗剤切れ」の心配から解放されると考えれば、一考の価値ありではないでしょうか。

source: Whirlpool

Andrew Liszewski - Gizmodo US［原文］