「黒アウター」がマンネリしてきたら →【GU】大人に似合う「カーキ」が狙い目♡

オンオフ問わず使いやすい「黒アウター」、ヘビロテしているとなんだかマンネリ……ということも。ちょっぴり気分を変えたいなら、プチプラブランドをのぞいてみるのも一つの手。今回、編集部が注目したのは【GU（ジーユー）】の「カーキアウター」。明るめの色味で、重くなりがちな冬コーデに新鮮なエッセンスを加えてくれます。鮮度アップを狙うなら、ぜひ取り入れてみて。

雰囲気チェンジを狙える明るめカーキ

【GU】「ウォームパデッドキルティングパーカ」\3,990（税込・セール価格）

ライトトーンのカーキカラーで、コーデに軽やかさを添える中わたアウター。ベージュ寄りの色味で柔らかな印象を与えてくれそうです。シルエットはボリューミーながらもバランスの取りやすい絶妙な丈感も魅力。首元までしっかり防寒できるのも嬉しいポイントです。

レイヤードで楽しむ大人カジュアル

フロントジップを開けて、インナーをチラ見せするレイヤードコーデ。デニムシャツやスウェットなど、カジュアルアイテムとの相性が抜群です。黒アウターからの買い替えとしても挑戦しやすく、冬コーデの幅を広げてくれる一着になる予感。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。