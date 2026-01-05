¡ÈÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬·ù¤¤¡Éº´¡¹ÌÚÈþÎè¡Ö¤À¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×
¸µÆü¸þºä46¤Î½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²ÁÃÍ´Ñ²Ä»ë²½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬·ù¤¤¡×¤Ê¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¡Öµö¤»¤ë¡×¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡È¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡É¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í·±àÃÏ¤Ê¤É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤Ë¡¢MC¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢Í§¤À¤Á¤È¤«¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤éÂÔ¤Ä¤Ç¤·¤ç¡© ¿Íµ¤¤Î¤ä¤Ä¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ËÎÏÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ï¡Ä·ù¤¤¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉÂ±¡¤È¤«¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡ÈÂÔ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡ÉÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¡Öµö¤»¤ë¡×¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡È¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡É¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í·±àÃÏ¤Ê¤É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤Ë¡¢MC¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢Í§¤À¤Á¤È¤«¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤éÂÔ¤Ä¤Ç¤·¤ç¡© ¿Íµ¤¤Î¤ä¤Ä¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ËÎÏÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ï¡Ä·ù¤¤¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉÂ±¡¤È¤«¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡ÈÂÔ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡ÉÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£