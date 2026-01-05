同じ日にやってきた保護子猫…正反対の性格でしたが…。子猫たちの心温まるお話が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は19万回を超え「最初からいっしょにいたみたいですね」「二人ともなんて可愛いんでしょう」「やっぱり、猫には猫ですネ」といったコメントが集まっています。

【動画：同じ日にやってきた『2匹の保護子猫』→いっしょに過ごすようになって…変化していく様子】

正反対な性格の2匹の出会い

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」に投稿されたのは、仲良しになった2匹の保護子猫のお話です。「はちみつ」ちゃんと「チーズ」ちゃんは、同じ日に投稿者さんの保護猫施設にやってきました。はちみつちゃんは、初日はトイレもごはんもボイコットしたほど怖がりで慎重な性格だそうです。一方でチーズちゃんは保護初日から警戒心ゼロ、甘えん坊だったのだそう。

同じ部屋での時間

はちみつちゃんの性格を考慮して、他の猫ちゃんたちとの対面はまだ先だと考えていた投稿者さん。

しかし、はちみつちゃんとチーズちゃんに猫カビの症状が出ていたため、それぞれケージに入った状態で、同じ部屋で過ごすことになったのだそう。性格が正反対ですが、お互いに威嚇することはなかったため、時間をずらしてケージから出してあげたそうです。

猫同士の絆がくれた変化

その後、少しずつはちみつちゃんとチーズちゃんが一緒に過ごす時間を増やしたところ、けんかもせずとても相性が良かったそうです。すると、驚くことにはちみつちゃんの食欲もアップしたといいます。一緒に遊び、一緒に寝るようになり、はちみつちゃんがチーズちゃんの毛づくろいをしてあげる姿も見られたそうです。

投稿者さんは「その子らしさを取り戻すためには、猫ちゃん同士のコミュニケーションに勝るものはない」と感じたそうです。怖がりなはちみつちゃんが自分らしく行動できるようになったのは、天真爛漫なチーズちゃんのおかげなのだそう。

その後のふたりですが、それぞれ里親さんが決まり、幸せに暮らしているそうです。離ればなれになっても、あのとき育んだ絆は、きっと二人の心の中にずっと宝物として残っているはずです。

動画には「内気なはちみつちゃんに無邪気なチーズちゃんが出会えて良かった～」「一緒に遊べる友達ができて二人とも良かったね」「お互いを認め合い仲良くなっていく姿は感動でしかありませんね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」では、投稿者さん夫婦が行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。