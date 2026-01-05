WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë·ã¿Ì¡Ä¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÅÅ·â²òÇ¤¡Ö·ÀÌó´Ø·¸¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡×
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÈ¯É½
¡¡6·î¤Ë³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀï¤¦¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î4Æü¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç16¶¯¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥ß¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ°Ê²¼¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡16¶¯¤Ç¥Þ¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¡¢Á°È¾26Ê¬¤ËÁê¼ê¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹ÍÍø¤ÊÅ¸³«¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë0-0¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤Ø¡£¸åÈ¾43Ê¬¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤òÍ¿¤¨¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤¬Ãå¤«¤º¤ËÆþ¤Ã¤¿PKÀï¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Î¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Îµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê·ÀÌó´Ø·¸¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥ß¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯2·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤ÆËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥«¥ë¥¿¥´¤Î¥ï¥·¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢2002Ç¯Æü´ÚWÇÕ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ã¿Ì¤¬Áö¤ëÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤ÇÂçÉñÂæ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë