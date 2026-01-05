¡Úµð¿Í¡Û±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø¼«Ê¬¤ò¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¡¡ÁýÅÄÂç¤Î¸å·Ñ¡È²¿¤Ç¤â²°¡É¤ËËá¤¤«¤±¤ë¡ª
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Îº£¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö£Æ£ò£ï£í¡¡£Ç¡×¤Ï°éÀ®¤Î±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡Ê¤¤µ¤é¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ë£µÉÃ£¹¤ÎµÓÎÏ¤òÉð´ï¤Ëº£µ¨£²·³¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ï¡¢Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³°ÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¡È²¿¤Ç¤â²°¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÁýÅÄÂç¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë°ïºà¤¬Íèµ¨¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë
¡¡ÈôÌö¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤¿£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±§ÅÔµÜ¤Ï£²·³¤ÇÁ°Ç¯¤Î£·»î¹ç¤«¤é£¸£´»î¹ç¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¶ÂÇÅÀ¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó£²°Ì¥¿¥¤¤Î£²£°ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¤À®ÀÓ¤È°¤¤À®ÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡££²£°ÅðÎÝ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ç¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤êÂÇ·â¤Ç¤Ï»°¿¶¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿±¢¤Ë¤Ï¡¢·¬ÅÄÁ°£²·³´ÆÆÄ¤äº£µ¨£²·³¤òÃ´Åö¤·¤¿ÌðÌîÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢¶¶ËÜÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î½õ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÎºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÄ¹¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê£³·³¤«¤é¡Ë£²·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾µå¤äÊÑ²½µå¤Î¼Á¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç·¬ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¡ØÃ»¤¯»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È½õ¸À¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¸ª¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔÄ´»þ¤Ë¤Ï¡¢ÌðÌî¥³¡¼¥Á¤È¶¶ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ë½õ¸À¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¡×
¡¡·¬ÅÄÁ°£²·³´ÆÆÄ¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀô¸ý¤µ¤ó¤â¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤ÏÈô¤Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇµå¤òµÕÊý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤·¤ÆÂ¤Ç°ìÎÝ¤ò¥»¡¼¥Õ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¡Ø¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤â¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ç´¤ì¤ëÅÀ¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌðÌî¥³¡¼¥Á¡¢¶¶ËÜ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤ÏÉÔÄ´»þ¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾õÂÖ¤¬°¤¤»þ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ´Ö¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡È³ä¤ì¡É¤òºî¤ëÎý½¬Ë¡¡¢ÌðÌî¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡Ø¼ê¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÂ¤ÇÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¡Ù¤È½õ¸À¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÁöÎÝÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÂåÁö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ£²·³³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤«¤é¶Ë°Õ¤ò³Ø¤ó¤À¡££³·³¤«¤é¾º³ÊÅö½é¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£²·³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤ëÂçÀÚ¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£³·³¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÊá¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÁ´Á³°ã¤¦¡£¾º³Ê¤·¤¿»þ¤Ë¡ØÁö¤é¤Ê¤¤¤È²¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤±¡Ù¤È¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤ÏÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤ä¡¢ÂÎ¤òÁ°¤ËÅÝ¤·¤¹¤®¤ºÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤Áö¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤äµµ°æ³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢²ÝÂê¤ÎÅðÎÝ¿ô¥¢¥Ã¥×¤ØÀÑ¶ËÅª¤ÊÁöÎÝ¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¡£¤½¤³¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë²÷Â¤Ç½ÐÈÖ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï£²·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡¡Ö£²·³¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¡ÊÍèµ¨¤ÏÅðÎÝ¿ô¡Ë£±°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Á°Ìë¤ËÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÎÂ®¤µ¤äÊÊ¡¢¤±¤óÀ©¡¢ÊÑ²½µå¤ÈÄ¾µå¤òÅê¤²¤ë»þ¤Î°ã¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡£º£µ¨¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡½é»²²Ã¤·¤¿ÂæÏÑ¤Ç¤Î£×£Ì¤Ç¤Ï¡¢¡È²¿¤Ç¤â²°¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤À¡££±£±·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÎÌó£±¤«·î¤Ç³°ÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢»î¹çÃæ¤ËÆâÌî¤«¤é³°Ìî¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤³¤Ê¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÓÃæ¤Ç¡Ê¼éÈ÷°ÌÃÖ¡Ë¸òÂå¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¾Ç¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦Íã¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë°ì²óÂÇµå¤¬¾ÈÌÀ¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±¦Íã¤Ï¼é¤Ã¤¿¤Î¤¬£³²óÌÜ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²·³¤Ç·Ð¸³¤Î¤¢¤Ã¤¿Ãæ·ø¼éÈ÷¤Ç¤â²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÁ°¤ÎÂÇµå¤Ç¾¡Éé¤Ë¡Ë¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¸å¤ËÎ©²¬¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ø¤â¤¦¾¯¤·Á°¤ÎÂÇµå¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¡ÊÂÇ¼Ô¤¬¡ËÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÂÇµåÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë»þ¤ËÂÎ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡£¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢Æâ³°Ìî¤ÎÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ëÁýÅÄÂç¤Î¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡£±§ÅÔµÜ¼«¿È¤â¡Ö¡Ê¥¿¥¤¥×¤¬¡Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥Ð¥ó¥È¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð°ìËÜ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¾¡Éé¤Î£³Ç¯ÌÜ¤Ø¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¿§»æ¤Ë¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¾å¡Ê£±·³¡Ë¤Ë¤¤¤ë¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ëý¤Î²÷Â¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤Ç¡¢£²¥±¥¿ÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡¢¡±§ÅÔµÜ¡¡°ªÀ±¡Ê¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä¡¦¤¤µ¤é¡Ë£²£°£°£´Ç¯£¶·î£²£³Æü¡¢¾¾»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£±ºÐ¡£¾®³Ø£´Ç¯»þ¤«¤éÄØ¥¸¥ã¥Ó¥Ã¥Ä¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Í¾ÅÚÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¡£¾¾»³¹©¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡££²£³Ç¯»Í¹ñ£É£Ì°¦É²ÆþÃÄ¡£±óÅê£±£°£µ¥á¡¼¥È¥ë¡£ÆÃµ»¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡££±£·£µ¥»¥ó¥Á¡¢£·£°¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£ÇØÈÖ¹æ£°£°£·¡£