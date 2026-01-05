Ãª¶¶¹°»ê¡Ö¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡Ä¡Ö°úÂà»î¹ç¡×µ¼Ô²ñ¸«¡ÖÁ´È¯¸À¡×¡Ä¡Ö¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ë¶ÃÃ²¡ÖËÍ¤é¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤Æ·×¤ì¤ë¾ï¼±¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¡×
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡¡£Ë£É£Î£Ç£Ä£Ï£Í¡¡£²£°¡¡£é£î¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¡Ê£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë´Ñ½°£´Ëü£¶£¹£±£³¡ÊÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡¡£Ë£É£Î£Ç£Ä£Ï£Í¡¡£²£°¡¡£é£î¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤ÇÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï£Á£Å£×¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤Ë£³£³Ê¬£°£³ÉÃ¤Î·ãÆ®¤ÎËö¡¢ÇÔ¤ì¡¢£²£¶Ç¯¤ËµÚ¤Ö¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¤ËÀìÇ°¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï£Á£Å£×¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥±¥Ë¡¼¡¦¥ª¥á¥¬¤ÈÆ±»þ¤ËÈÓÉú¹¬ÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æ±´üÆþÌç¤Ç£Á£Å£×¤Î¼ÆÅÄ¾¡Íê¤âÅÐ¾ì¡£»Õ¾¢¤ÈÊé¤¦ÉðÆ£·É»Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó»þÂå¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·Ãª¶¶¤òÊú¤¤·¤á¡¢¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯£µ·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÆâÆ£Å¯Ìé¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·ÆâÆ£¤¬Ãª¶¶¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ë¸½Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï²ñ¸«¤Ç¤ÎÁ´¥³¥á¥ó¥È¤ÈÊóÆ»¿Ø¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¡£
¡¡
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Í¡££³²óÌÜ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¡¢£²£¶Ç¯´Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¤¤¤¤ÎÎÉ¤¤¼ã¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£É£×£Ç£Ð£Õ¡½£³£°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤òËÍ¤Ê¤ê¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤¦
¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÍè¤¹¤®¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£°Ê¾å¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÌ´¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë
º£Æü¤Ï¡¢¼èºà¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½Ä¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¡¢Ãª¶¶Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ì¤Ä¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ²ÖÆ»¤«¤é¤½¤ÎÌ´¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤â¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤â¤¹¤´¤¤´¿À¼¤Ç¤Í¡£¥á¥¤¥ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ëËÍ¤¬¡Ø¥ª¥¤¥ª¥¤¥ª¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½µã¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡£Ã£À®´¶¡¢¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîË¾¡£¤â¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·
¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½»î¹çÁ°¡¢¥ª¥«¥ÀÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò°úÂà»î¹ç¤ÎºÇ¹â¤ÎÁê¼ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö£²£°£±£²Ç¯¤«¤é¤Î¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÆ®¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿
¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥Ä¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤â¤Í¡¢É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤ÀËÍ¤¬Éé¤±¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤ë¿·ÆüËÜ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ª¥«¥À¤òÃ¯¤¬ÅÝ¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½»î¹çÃæ¡¢º£¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¤è¤¦¤Êµ»¡¢½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡¡¡ÖêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¿¤òºï¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£Æü¤ÏËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·¤Æ¤¯
¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÖÃª¶¶¥³¡¼¥ë¡×¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½º£Æü¤Ï£´Ëü£¶£¹£±£³¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Öº£¡¢ÀßÄê¤Ç¤¤ëºÂÀÊ¿ô¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤¬Íè¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤Ï
Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÃª¶¶¤òµã¤«¤»¤ËÍè¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Ãª¶¶¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»þÂå¤ËÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂçÀèÇÚ¤â¡Ä¡ÄÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤âÉðÆ£¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ÆÅÄÁª¼ê¤«¤é²¿¤«ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡¡Ö¡ØÆ±¤¸»þÂå¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆËÍ¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¶¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã
¤È´èÄ¥¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡×
¡¡¡½¨¡¤½¤·¤Æ°ìÈÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÆâÆ£Áª¼ê¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£¿·ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÂçÊÑ´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÄÂÎ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ø¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌç¤Ï¡¢Èâ¤Ï³«¤±¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÈà¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤êº£¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸½¹Ô¤ÎÁª¼ê¤È¤ä¤é¤º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¥º¥ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½ÀèÄø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥»¥ß¤Ç¤Ï¼ã¤¤Æó¿Í¤¬Æ®¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡¡£ö£ó¡¡ÄÔ¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤ò´Ñ¤¿°õ¾Ý¤Ï²þ¤á¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¼¡¸µ¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢µ»½Ñ¤È¤«¤Í¡¢¼õ¿È¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÆ»¾ì¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÈà¤é¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¨¤¤¤È¤³¤Þ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢´¶ÁÛ¤È¤¤¤¦¤«¡¢»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼êÂçÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½²þ¤á¤Æº£Ç¯¡¢Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¢¤Î¤½¤ì¤âËÜÅö¤ËËÍ¤¬¤Í¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤â¤ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¡¢À¸³è¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤¬£±£°£°£°ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤ó¡¢¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤â¥×¥í¥ì¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Í¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Í¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¡¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬»³Äø¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¼¡¤ÏÂåÉ½¼ÁÌä¡¢ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¤¢¤Î¡¢º£¸À¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡¢°ìÀ¸¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¡¡¢
¥¢¥¡¡¢Èè¤ì¤¿¡ª¡¡£²£°£±£²Ç¯¤«¤é£±£´Ç¯´Ö¡¢Èè¤ì¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢£±£´Ç¯Ê¬¤Î¡ØÈè¤ì¤¿¡Ù¤òËÍ¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¥Ï¥¡¡¢Èè¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤éÇï¼ê¡Ë¡ØÈè¤ì¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡¢Â¿Ê¬¿ÍÎà¤ÇºÇ½é¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤Ç¡¢¤½¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾ï¼±¤Î¡¢ËÍ¤é¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤Æ·×¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Æü¤Í¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃª¶¶¤¬¥¢¥¦¥È¡¢¥¦¥ë¥Õ¤¬¥¤¥ó¤·¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¤Ó¥·¥í¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½Ãª¶¶¤µ¤ó¤ÈÆ±»þÂå¤Ë¿·ÆüËÜ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¡¢Æ±´ü´Þ¤á¡¢¿·ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤¯¤µ
¤ó¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤ËÃª¶¶¤µ¤ó¤ÏÎ¥¤ì¤º¤Ë¿·ÆüËÜ°ì¶Ú¡£¤½¤Î°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡¢¤Ï¤¤¡£ËÍ¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£±£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»Â¼Åç¹îºÈ¡¢°ÂÅÄÍ¥¸×¡Ê£¶Ê¬£±£¹ÉÃ¡¡µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë²ÅÆ£¾¢ÇÏ¡¢¾¾ËÜÃ£ºÈ¡ü
¡¡¢§Âè£°»î¹ç¡¡£Î£Ê£Ð£×¡¡£×£Ï£Ò£Ì£ÄÇ§Äê£Ô£ÖÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»²¦¼Ô¡¦¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡Ê£±£±Ê¬£´£¸ÉÃ¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥¥¹£¸£¶¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡ü
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â¾¡Éé
¡»¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡õÂç´äÎÍÊ¿¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê£²£°Ê¬£´£³ÉÃ¡¡¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ë¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡ü
¢¨Â¾¤Ï¡¢²¦¼ÔÁÈ¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡õ£Ù£Ï£È¡õÌðÌîÄÌ¡£Ä©Àï¼ÔÁÈ¤Î¿¿ÊÉÅáµÁ¡õÅÄ¸ýÎ´Í´¡õ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢ÀÐ°æÃÒ¹¨¡õ¥¿¥¤¥Á¡õ¾®ÅçÁï¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡õÉðÃÎ³¤ÀÄ¡¢£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡õ¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¡¢À®ÅÄÏ¡¡õ£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡õ¶â´ÝµÁ¿®
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¡õ£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¼ëÎ¤¡Ê£±£²Ê¬£°£¹ÉÃ¡¡¼ëÀ¤³¦¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¡ü
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤¥É¥í¡¢£È£Å£Î£Á£Ò£Å¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡Ê£±£³Ê¬£±£·ÉÃ¡¡£Æ£Â£Ó¢ÂÎ¸Ç¤á¡Ë¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡ü¡¢¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄê£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡Ê£·Ê¬£³£µÉÃ¡¡¿âÄ¾Íî²¼¼°¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥¬¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥Ô¥ó¥Á¥§¡¦¥í¥³¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ó£È£Ï¡ü
Â¾¤ÏÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸
¢¨£´Áª¼êÆ±»þ¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î£±Áª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤¿»þÅÀ¤Ç·èÃå
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»Ä©Àï¼Ô¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£±£²Ê¬£µ£³ÉÃ¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë²¦¼Ô¡¦¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡ü
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¡õ£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£²£¹Ê¬£²£°ÉÃ¡¡µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ü
¡¡¢§Âè£·»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç
¡»¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£³Ê¬£°£³ÉÃ¡¡¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÃª¶¶¹°»ê¡ü