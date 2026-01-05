39ºÐ¡ÖåºÎï¤Ê¤ª¿¬¡×µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Çò¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤¬Æ©¤ÄÌ¤ëÈþ¤·¤µ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡Á?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢Çò¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢È´·²¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´¨¤µÂÑÀ¶¯¤¹¤®¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ª¿¬¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤«¤éºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤ÏABEMA Prime¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£