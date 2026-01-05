¥Õ¥§¥ê¥¹Â´¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¥°¥é¥É¥ë¡¢98¥»¥ó¥Á¡Ö¶»¤¬²£¤Ë°î¤ì¤Æ¤ë¡×¾×·âÅª¶¥±Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²»±©ÈþÆà¡Ê27¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¶¥±Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö»£±Æ»Ï¤á¡¡º£Ç¯¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£±Æ¤¹¤ë¤¾¡×¤È¿·Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ë¤·¤Æ¤Ï¶¥±ËÄÁ¤·¤¤¡×¤È¿å¿§¤Î¶¥±Ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÇØÃæ¤ä¥Ð¥¹¥ÈÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯Ïª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î´ñÈ´¥Ç¥¶¥¤¥ó¿åÃå¤Ë¡Ö²£¹¥¤¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¶»¤¬²£¤Ë°î¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¥°¥é¥Þ¡¼¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÊµÓ¡×¡ÖÈ©¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²»±©¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£3ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤¤»Ï¤á¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç²»³Ú³ØÉô±éÁÕ³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤ß¤Ê¤Ý¤Á¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤ÆSNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢24Ç¯5·î¤Ë1stDVD¡Öshining body¡×¤òÈ¯Çä¡£25Ç¯1·î¤Î3rdDVD¡Ö¥Ô¥¢¥Ë¥Ã¥·¥â¡×È¯Çä»þ¤Ë²»±©ÈþÆà¤Ë²þÌ¾¡£Æ±4·î¤Ë¡Ö½µ´Ö¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¡£¥Ð¥¹¥È¤Ï98¥»¥ó¥ÁH¥«¥Ã¥×¡£Æ±9·î¤Ë¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢½êÂ°¡£¼ñÌ£¤Ï¾èÇÏ¡¢Èþ½Ñ´Û½ä¤ê¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï100Ëü¿ÍÄ¶¡£