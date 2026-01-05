Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙË¿Ã½¨µÈÌò¤ËÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Ê2¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ëÆ£µÈÏº¡ÊË¿Ã½¨µÈ¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ëÆ£µÈÏº¡ÊË¿Ã½¨µÈ¡Ë¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Î3ºÐÇ¯¾å¤Î·»¡£ÅÐ¾ì»þ¤ÎÌ¾¤ÏÆ£µÈÏº¡£ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç·¯¤Ç¤¢¤ëÀï¹ñÉð¾¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¤â¤È¤Ç¥á¥¥á¥¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÅ·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
