Åì¾ÚÂçÈ¯²ñ¡¢°ì»þ1200±ßÄ¶¹â¡¡Ç¯»Ï¤ÎÊÆ¹ñ³ô¹â¤¬ÇÈµÚ
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ëÂçÈ¯²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿5Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¤·¤¿¡£Á°Ç¯Ëö½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ1200±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Ìó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÀáÌÜ¤Î5Ëü1000±ß¤ò²óÉü¤·¤¿¡£Ç¯»Ï¤ÎÊÆ¹ñ³ô¹â¤¬ÇÈµÚ¤·¤¿¡£Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ëÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°9»þ15Ê¬¸½ºß¤ÎÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°Ç¯Ëö½ªÃÍÈæ1102±ß55Á¬¹â¤Î5Ëü1442±ß03Á¬¡£TOPIX¤Ï54.08¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3463.05¡£
¡¡2Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬¶âÍ»´ËÏÂÏ©Àþ¤ò¼è¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£