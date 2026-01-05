¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î¡È¿·º§¤ÎÀµ·î¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éº£Æü¤Ë¡Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬5Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¿·º§¡É¤Ç·Þ¤¨¤¿Àµ·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡Ö¥«¥º¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âµÙ¤ß¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡Äº£Æü¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö²¿¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éº£Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÏºòÇ¯8·î¡¢½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤ÎÅÅ·âº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£