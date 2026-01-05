¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂ´¶È¤Î¡ÖÈþµÓÈþ½÷¡×²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡¢¥¯¥Þ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥é¥ê¿¤Ó¤ë¡ÖÀ¸Â¤ä¤Ð¤¤¡×
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤òºòÇ¯¸Â¤ê¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡Ê25¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Öµ×¡¹¤Ë¼Â²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂçºå¤Î¼Â²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹õ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¯¥Þ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Á°ÌÌ¤ËÂç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ãã¿§¤¤¥í¥ó¥°¾æ¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢±¿Å¾¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿»Ñ¤Ï¡¢ºÙ¤¯¤Æ¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëµÓÀþÈþ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÁ´Êý°Ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·À¸Â¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÄ¹¤¤ÈþµÓÈþ½÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþµÓ¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ösuper cute¡×¡ÖÅ·»È¤Î´é¡×¡ÖÈþ¤·¤¤½÷¿À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÖÇµ°á¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£20Ç¯¤Ë¡ÖBeauty Model Contest¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¢³ÊÆ®µ»¤Î¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¡×¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¤È´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£°åÎÅ·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ß¤æ¤·¤ã¤ó¡×¡Ö¤Î¤¤¡×¡£SNS¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¿åÃå¤äÍá°á¤ò´Þ¤á¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖD'station Racing¡×¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¡£25Ç¯¤ËÂ³¤³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈRIZIN¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£