1ヶ月ぶりにママと再会したわんこの姿が反響を呼んでいます。

【動画：『いつ帰ってくるかわからない』突然入院、ICUに入ったママを待つ犬→思わず涙する『1ヶ月後の再会』】

ICUに入ったママ

Instagramアカウント「chihuapoo_no_tororo」の投稿主さんは、チワプーの『とろろ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。

とろろちゃんは、ママのことが大好き。そんなママが、突然入院することになってしまいました。容体はいいとはいえず、一時はICUに入るほど悪化してしまったそうです。家から離れた病院に入院したため、とろろちゃんの家にはばあばが手伝いに来ることになったといいます。

一方、とろろちゃんに「入院」の概念があるはずもありません。突然ママがいなくなってしまったため、家中を必死に探しまわっていたとか。当時は退院時期がいつになるか未定で、パパも不安な毎日を過ごしていたそうです。

1ヶ月後の再会の瞬間

こうして、1ヶ月がたったころ…。ついにママが退院し、家に帰れることになりました。1ヶ月ぶりにママと会ったとろろちゃんは、ぴょんぴょんと飛び跳ねて大はしゃぎ！ちぎれんばかりに尻尾を振って、ママとの再会を喜んだといいます。

とろろちゃんはばあばを大好きになっていたため、帰宅を喜んでくれるか不安だったというママ。しかし、とろろちゃんにとって、ママとの再会は何よりも幸せな時間だったことでしょう。

このあと、ママは少しずつ回復していったとのこと。とろろちゃんには「これからはずっと一緒にいよう」という気持ちでいっぱいだと綴っています。

この投稿には「ママに会えて嬉しいね」「とろろくんもママさんも旦那さんも頑張りましたね」「幸せな毎日をお過ごし下さい」などの温かなコメントが寄せられています。

妹との出会いと成長

現在、とろろちゃんには妹ができたそうです。実は、ママが可愛い女の子の赤ちゃんを産んだのでした。とろろちゃんは、まるで自分の娘かのように、赤ちゃんを可愛がったといいます。

ときにいたずらすることもあるものの、赤ちゃんの成長を一番近くで見守っていたというとろろちゃん。現在赤ちゃんは2歳の女の子に成長し、とろろちゃんと互角に遊んでいるそうです。

家族のことが大好きなとろろちゃん、これからも素敵なお姉ちゃんとして家族を支えてくれることでしょう♡

とろろちゃんの日常はInstagramアカウント「chihuapoo_no_tororo」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「chihuapoo_no_tororo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。