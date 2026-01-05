¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤é¤¢¤ÎÍÌ¾¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¡ª¡×100±ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹âµ¡Ç½¥Æ¡¼¥×
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥À¥¤¥½¡¼¡¡¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡ÊPITTA PETTA¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥óB¡¢15mm¡ß3m¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§15mm¡ß3m
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4550480605470
ÎäÅàÊÝÂ¸¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª¡Ý18ÅÙ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¥Æ¡¼¥×
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤ò·àÅª¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡×¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Æ¡¼¥×¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÄã²¹´Ä¶¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹18ÅÙ¤ÎÎäÅà¸ËÆâ¤Ç¤âÇ´ÃåÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÎäÅà¤·¤¿ÆüÉÕ¤äÃæ¿È¤ò½ñ¤¤¤ÆÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Îäµ¤¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ËÇí¤¬¤ì¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÈá·à¤â¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¤ª¤µ¤é¤Ð¡£
ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤ÂÞ¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥µ¥ßÉÔÍ×¡ª6.5cm¤´¤È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µÈ´·²
¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ï6.5cm¤´¤È¤ËÊÁ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÁ¤Î¶ÌÜ¤¬¥«¥Ã¥È¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡¢¤·¤«¤â¾ï¤Ë°ìÄê¤ÎÄ¹¤µ¤ÇåºÎï¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤òÊÂ¤Ù¤¿¤È¤¤â¥é¥Ù¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤¬Â·¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥¹¥Ã¥¥êÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤ÏÌýÀ¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¸»ú¤¬Þú¤ó¤À¤êÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥«¥â°æ²Ã¹©»æ¤Îµ»½Ñ¤¬¸÷¤ëºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤Ç¤¹¡£
¤ªÞ¯Íî¤Ë¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¡ª¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ
15mm¤ÎÄø¤è¤¤Éý¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»öÌ³Åª¤Ê¥é¥Ù¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤¬¤Á¤Ê¡ÖÃæ¿È¤ò½ñ¤¯¡×¡ÖÆüÉÕ¤ò¥á¥â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤â¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤½¬´·¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£
ºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¤ä¡¢³«Éõ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤ò¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»È¤¤Ëº¤ì¤òËÉ¤®¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¸Ë¤«¤éÆü¾ï¤ÎÉõÎ±¤á¤Þ¤Ç¡¢°ìÅÙ»È¤¨¤Ð¤½¤Î°ÂÄê´¶¤ÈÊØÍø¤µ¤Ë¡¢¤â¤¦Â¾¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡ÊPITTA PETTA¡Ë¡×¤Ï¡¢¥«¥â°æ²Ã¹©»æ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤È¡¢100¶Ñ¤é¤·¤¤¼ê·Ú¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿·æºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥¹18ÅÙ¤ËÂÑ¤¨¤ë¥¿¥Õ¤Ê»ÅÍÍ¤È¡¢¼ê¤ÇÀÚ¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£