ËÜÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó♡É¡¤«¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë²Ä°¦¤¤100¶Ñ¥°¥Ã¥º

¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ò¤Î¤¥ì¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§8.5cm¡ß7.3cm¡ß0.5cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
JAN¥³¡¼¥É¡§4580321536489
²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¹á¤ê¤âÎÉ¤¤♡¥»¥ê¥¢¤Ç¥ì¥ó¥³¥ó·Á¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯¸«
²Ä°¦¤¤¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥¢¡£¤Ä¤¤¿·ºî¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Ëè²ó¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢ÀèÆü¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¤Ò¤Î¤¥ì¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¢¹ñ»º¤ÎÅ·Á³¥Ò¥Î¥ºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¿åÅ©¤òµÛ¤¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Ò¥Î¥¤Î¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à♡
¥Ò¥Î¥¤Ë¤Ï¾Ã½¡¢¹³¶Ý¤Î¤Û¤«¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â«¤Î´Ö¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÖÈ²ºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¹¤ÎºÆÀ¸¤äCO2ºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¨¥³¤ÊÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¹á¤ê¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ç¤¹¡ª
³«Éõ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ò¥Î¥¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉº¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤¦¤Ã¤È¤êÄ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿©Âî¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©Âî¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥¹¤òÃÖ¤¯¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Î·Á¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è♡
º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¤Ò¤Î¤¥ì¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ì¤¯¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£