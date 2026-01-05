¤¢¤Ê¤¿ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¥é¥ó¥¯¥ë¡×¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¡×Çã¤Ã¤Æ¤«¤éÁø¶ø¤¹¤ë¡È»îÎý¡É¤È¤Ï ²ò·èºö¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä!?
¤Î¤·¤«¤«¤ë¡Ö½Å¤µ¡×¤È¤¤¤¦ÂçÌäÂê
¡¡Âç·¿¤ÎËÜ³Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É4WD¤Ç¤¢¤ë¡¢¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÖG¥¯¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹À¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï8000Ëü±ß¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö6ÎØ»ÅÍÍ¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¸½¹Ô¡È¥é¥ó¥¯¥ë¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë300·Ï¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÅö½é¤«¤éÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡££´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Ç¤â¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÎÃíÊ¸¤ÏÄä»ßÃæ¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤âÇ¼¼Ö¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÃíÊ¸¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¥²¥ì¥ó¥Ç¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄG¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤¬1800Ëü±ß°Ê¾å¤È¤¤¤¦Ä¶¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¹â³Û¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢G¥¯¥é¥¹¤Ï¾ï¤ËÇ¯´Ö5000Âæ¤Û¤ÉÇä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢Æþ¼Ö¤ÎÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£2024Ç¯¤ÏÇ¯´Ö¤Ç5573Âæ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Í¢Æþ¼Ö¤ÎÂè7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹À¤âÈ´·²¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤â¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¼¼è¤ê²Á³Ê¤ÎÌÌ¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÍÍø¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È»ý¤Ã¤Æ¤è¤·¡¢Çä¤Ã¤Æ¤è¤·¡É¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ÁÃÍ¤Î¹â¤µ¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹À¤Î¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¿ä¾©¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥ó¥¯¥ë¤â¥²¥ì¥ó¥Ç¤â¡¢¸µ¡¹¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢³¹¾è¤ê¼çÂÎ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾æÉ×¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê°Ï©¤Ç¤âÁöÇË¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ÖÂÎ¹ü³Ê¤Ë¤Ï³Ê»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¡¢Å´À½¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢Çö¤¤Å´ÈÄ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹ü³Ê¤ò»ý¤ÄÉáÄÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¥é¥ó¥¯¥ë¤ä¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ï´è¾æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³¹¾è¤ê¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤Î¾æÉ×¤µ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ¬Í×¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¤à¤·¤í½Å¤µ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï¥é¥ó¥¯¥ë300¤â¥²¥ì¥ó¥Ç¤â¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ2.5¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£1.5¥È¥óÁ°¸å¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¹ñ»ºSUV¤ä 1¥È¥ó°Ê²¼¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¶¥Ø¥Ó¡¼µé¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤½Å¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½Å¤¤¼ÖÂÎ¤Ï¡ÖÁö¤ë¡¦¶Ê¤¬¤ë¡¦»ß¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î´ðËÜÀÇ½¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë½Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ï²ÃÂ®¤¬Æß¤¯¡¢¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢»ß¤á¤ë¤Ë¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ï½Å¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬¾å²¼º¸±¦¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢½Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Û¤É¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥é¥ó¥¯¥ë¤ä¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê°Ï©¤Ç¤ÎÁöÇËÀ¤ä¶¯ÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤¿¹½Â¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â³Û¼Ö¤À¤«¤é¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¸«Åö°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¼Â¤¹¤®¤ë¿ô¡¹¤Î¡È¤ª¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡É
¡¡¼ÖÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤ä½Å¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ýÈñ¤Î¹â¤µ¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢½Å¤µ¤ËÈæÎã¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë½ÅÎÌÀÇ¤Ç¤¹¡£
¡È¥²¥ì¥ó¥Ç¡É¤ÎÄÌ¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÖG¥¯¥é¥¹¡×¡Ê²èÁü¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡Ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300ZX¡×¤Ï½ÅÎÌÀÇ¤¬7Ëü3000±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖRAV4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Ê¤é1Ëü5000±ß¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¨¥³¥«¡¼¸ºÀÇ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á0±ß¤Ç¤¹¡£½ÅÎÌÀÇ¤Ï¿·¼Ö¹ØÆþ»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ö¸¡»þ¤Ë¤âËè²ó»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥é¥ó¥¯¥ë¤â¥²¥ì¥ó¥Ç¤â¡¢½Å¤¤¼ÖÂÎ¤òÁö¤é¤»¤ë¤¿¤áÂçÇÓµ¤ÎÌ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ç²ÝÀÇ´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼ÖÀÇ¤âÅöÁ³¹â³Û¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤¯½Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇ³Èñ¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ï¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ¾¼Ö¤È¤âWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤¬10km/L¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤â¡£¥«¥í¡¼¥é¥¯¥é¥¹¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç³ÎÁÈñ¤Ï2¡Á3ÇÜ¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤â¼ÖÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Âç·Â¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥äËÜÂÎ¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¹â³Û¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÌÃÊÁ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð17¥¤¥ó¥Á¤Ê¤é1ËÜ4Ëü5000±ßÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¡¢20¥¤¥ó¥Á¤Ç¤ÏÌó1.5ÇÜ¤Î6Ëü6000±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê°ÜÆ°ÂÎ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ò¤È¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤¬¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÈÊÝ´É´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥é¥ó¥¯¥ë¤Ï¡¢¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÈó¾ï¤ËÅðÆñ·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Æ°¼ÖÅðÆñ»ö¸Î¼ÂÂÖÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¤Ï¼ÖÌ¾ÊÌ¤ÎÅðÆñ·ï¿ô¤Ç¡¢2022Ç¯¡Á2024Ç¯¤Î3Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥¹¥È1¡£¤Þ¤¿¼Ö¾å¤Í¤é¤¤¤Î·ï¿ô¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡×¡Ê¥²¥ì¥ó¥Ç°Ê³°¤â´Þ¤à¡Ë¤â¥ï¡¼¥¹¥È5¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤Ï¹â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÅðÆñ¤ä¼Ö¾å¤Í¤é¤¤¤ÎÈï³²¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÄä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ´É¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼ÖÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤È½Å¤µ¤Ë¤è¤ê¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÃó¼Ö¾ìÃµ¤·¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÎ©ÂÎ¼°Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏÄä¤á¤é¤ì¤º¡¢Ê¿ÃÖ¤¤Ç¤â¥Ï¥ß½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¹¤¤¶è²è¤ò»ý¤ÄÃó¼Ö¾ì¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤â¡¢¤³¤Î2¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤ÇÄ¶¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î2Âæ¤Ï¡¢³¹¾è¤êÍÑÅÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂêÅÀ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑÎÏ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤É¤ÎÌäÂê¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥¯¥ë¤ä¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î·ÐºÑÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¤æ¤¨¤ËÁ¢Ë¾¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤â¤³¤Î2¥â¥Ç¥ë¤ËÆ´¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¤ä¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿¿¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ËÅì»Ô,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÀÅ²¬,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î,
¥Û¥Æ¥ë,
½»Âð