¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤ò²ðºø¡Ö°úÂà»î¹ç¡¢°ìÅÙ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÁ´À®ÀÓ
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡¡£Ë£É£Î£Ç£Ä£Ï£Í¡¡£²£°¡¡£é£î¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¡Ê£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë´Ñ½°£´Ëü£¶£¹£±£³¡ÊÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡¡£Ë£É£Î£Ç£Ä£Ï£Í¡¡£²£°¡¡£é£î¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç¤Ç£Á£Å£×¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬£³£³Ê¬£°£³ÉÃ¤Î·ãÆ®¤ÎËö¡¢¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÃª¶¶¤ò²ò¼á¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥ª¥«¥À¤Ï¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤È°ì¤Ä¤À¤±¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ª¥«¥À¤Ï¡Ö¤³¤Î°úÂà»î¹ç¡¢°ìÅÙ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö°úÂà¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¼ê¤³¤º¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÍè¤Æ£Á£Å£×¤òÂåÉ½¤·¤ÆÍè¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤Îº£¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤µ¤¹¤¬Ãª¶¶¹°»ê¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢ËÍ¤¬°úÂà¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é²ø¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÃª¶¶¤µ¤ó¤Î£²£¶Ç¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃª¶¶¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£±£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»Â¼Åç¹îºÈ¡¢°ÂÅÄÍ¥¸×¡Ê£¶Ê¬£±£¹ÉÃ¡¡µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë²ÅÆ£¾¢ÇÏ¡¢¾¾ËÜÃ£ºÈ¡ü
¡¡¢§Âè£°»î¹ç¡¡£Î£Ê£Ð£×¡¡£×£Ï£Ò£Ì£ÄÇ§Äê£Ô£ÖÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»²¦¼Ô¡¦¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡Ê£±£±Ê¬£´£¸ÉÃ¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥¥¹£¸£¶¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡ü
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â¾¡Éé
¡»¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡õÂç´äÎÍÊ¿¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê£²£°Ê¬£´£³ÉÃ¡¡¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥é¥Ã¥Á¡Ë¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡ü
¢¨Â¾¤Ï¡¢²¦¼ÔÁÈ¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡õ£Ù£Ï£È¡õÌðÌîÄÌ¡£Ä©Àï¼ÔÁÈ¤Î¿¿ÊÉÅáµÁ¡õÅÄ¸ýÎ´Í´¡õ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢ÀÐ°æÃÒ¹¨¡õ¥¿¥¤¥Á¡õ¾®ÅçÁï¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡õÉðÃÎ³¤ÀÄ¡¢£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡õ¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¡¢À®ÅÄÏ¡¡õ£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡õ¶â´ÝµÁ¿®
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¡õ£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¼ëÎ¤¡Ê£±£²Ê¬£°£¹ÉÃ¡¡¼ëÀ¤³¦¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¡ü
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤¥É¥í¡¢£È£Å£Î£Á£Ò£Å¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡Ê£±£³Ê¬£±£·ÉÃ¡¡£Æ£Â£Ó¢ÂÎ¸Ç¤á¡Ë¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡ü¡¢¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄê£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡Ê£·Ê¬£³£µÉÃ¡¡¿âÄ¾Íî²¼¼°¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥¬¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥Ô¥ó¥Á¥§¡¦¥í¥³¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ó£È£Ï¡ü
Â¾¤ÏÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸
¢¨£´Áª¼êÆ±»þ¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î£±Áª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤¿»þÅÀ¤Ç·èÃå
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»Ä©Àï¼Ô¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£±£²Ê¬£µ£³ÉÃ¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë²¦¼Ô¡¦¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡ü
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¡õ£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£²£¹Ê¬£²£°ÉÃ¡¡µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ü
¡¡¢§Âè£·»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç
¡»¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£³Ê¬£°£³ÉÃ¡¡¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÃª¶¶¹°»ê¡ü