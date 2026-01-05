タイトルの略称「ふてほど」が2024年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ同年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」は4日、続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後9・00〜11・30）が放送され、世帯平均視聴率は8・8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが5日、分かった。オンエア時期や曜日・時間帯が異なるため、単純比較とはならないものの、連続ドラマ第5話と第6話の8・3％を0・5ポイント上回り“番組最高”を更新した。

同時間帯（後9・00〜11：30）横並びも、テレビ朝日「有働Times」「新日本プロレス1・4東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューSP」を上回るトップと好結果。同時間帯横並びの世代別だと「ティーン層（13〜19歳）」「F3層（女性50〜64歳）」「M3層（男性50〜64歳）」がダントツ1位で、昭和と令和のギャップを描く今作の面目躍如となった。

主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュース・磯山晶氏のゴールデンタッグによるヒューマンコメディー。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・小川市郎。彼の“不適切”な言動が、コンプライアンスに縛られた令和の人々に生きるヒントを与えた。

連続ドラマ最終回のその後を描く2年ぶりの新作。タイムトンネルの完成により、市郎は好きな時代に行けるように。2026年に都議会議員だった平じゅん子（江口のりこ）は日本初の女性首相となれるのか…という展開だった。