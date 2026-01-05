ÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò°Ý»ý¡¡ÊÆ·³ÇÉ¸¯¤Î²ÄÇ½ÀÇÓ½ü¤»¤º¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ÊCNN¡ËÊÆ·³¤¬·³»öºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï4Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¤á¤°¤ëÊÆ¹ñ¤Î´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁê¼¡¤¤¤Ç¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÉÁ¤¯¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¾ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¡Ö±¿±Ä¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯¸¢¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¾Íè¤ÎÀ¯ºö¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ª»á¤ÏNBC¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢À¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©Á´ÂÎ¡×¤¬·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÌ±¼çÅª¤Ê°Ü¹Ô¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î²áÄø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ª»á¤ÏCBS¤Ç¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«¸å¤ËÁªµó¤Ç¤¹¤°¤Ë¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥Ù¥¹¼çµÁ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬15Ç¯¤«¤é16Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤«¤é¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥Ó¥ª»á¤Î¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÈ¯¸À¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÊÆ·³ÇÉ¸¯¤Î²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤»¤º¡§¥ë¥Ó¥ª»á¤ÏCBS¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¡×¤òÊ£¿ô¤Î¼êÃÊ¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀêÎÎ¤äÊÆ·³ÇÉ¸¯¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ø¤ËÇÓ½ü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¸¶Ìý¤Î°·¤¤¡§¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¹´Â«¤ÎÌÜÅª¤¬¡¢ÊÆ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎËÄÂç¤Ê¸¶Ìý»ñ¸»¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿ÀÐÌý»º¶È¤ÎºÆ·ú¤ËÊÆ´ë¶È¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹½ÁÛ¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¡¢ABC¤Ç¡¢¡ÖÀ¾Â¦´ë¶È¤«¤é¤Î·àÅª¤Ê´Ø¿´¡×¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»ÃÄê»ØÆ³Éô¤òÃí»ë¡§¥ë¥Ó¥ª»á¤ÏNBC¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æº£¸å¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î½ç¼é¤È¶¨ÎÏ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÞ¤ò»Ù»ý¤»¤º¡§¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤È¤½¤ÎÌ±¼ç²½±¿Æ°¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌîÅÞÀªÎÏ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ñ³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤Ê¤¼ÌîÅÞÀªÎÏ¤ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌ¤Íè¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥ë¥Ó¥ª»á¤ÏNBC¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¤¹¤°¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ã»´üÅª¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÂÎÀ©´´Éô¤Ï»ÄÂ¸¡§¥ë¥Ó¥ª»á¤ÏCBS¤Ç¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬ÁÊÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢´´Éô¤â¹´Â«¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖºÇÍ¥Àè¤ÎÂÐ¾Ý¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£