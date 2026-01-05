¡Ö¸¶¿À¡×¤è¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¨¥¦¥ë¥¢ ÇÈË÷¤Î¥ï¥ë¥ÄVer.¡×¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ16¡óOFF¤ÇÈÎÇäÃæ
¡Ú¥¨¥¦¥ë¥¢ ÇÈË÷¤Î¥ï¥ë¥ÄVer.¡Û È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î »²¹Í²Á³Ê¡§30,580±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§25,392±ß
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Wonderful Works¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¨¥¦¥ë¥¢ ÇÈË÷¤Î¥ï¥ë¥ÄVer.¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é16¡ó¥ª¥Õ¤Î25,392±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ö¸¶¿À¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¨¥¦¥ë¥¢¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò´ð¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¡¢°áÁõ³ÆÉô¤ÎÌæ¾Ï¡¢¥Ö¥íー¥Á¡¢¿À¤ÎÌÜ¤Ê¤É¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É¹¸µÁÇ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÀìÍÑÂæºÂ¤È·õ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤º¹¤·ÂØ¤¨º¸¼ê¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢º¸¼ê¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀïÆ®»þ¤È¥ï¥ë¥Ä¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á´¹â¤Ï29cm¡£
(C) miHoYo. All Rights Reserved.