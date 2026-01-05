¡Ö²¿²¯¤À¤³¤ì¡×Âç¹ëÅ¡¤Î¿·µï¤¬ÏÃÂê¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡Ê45¡Ë¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¸ø³«¤Ç¡Ö¹¤Ã¡×¡Ö¼Á¤Î¤¤¤¤Éþ¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡YouTuber¤Î¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡Ê45¡Ë¤¬3Æü¡¢¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³á¸¶ÍºÂÀ¤ÎÉô²°¡×¤ò¹¹¿·¡£¹ëÅ¡¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·µï¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²¿²¯¤À¤³¤ì¡×Âç¹ëÅ¡¤Î¿·µï¤ÎÆâÉô
¡¡¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤Ï2007Ç¯¡¢Æ°²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¡Ê40¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢18ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦Åß»í¤«¤é5ºÐ¤Î»°½÷¡¦±©Î±¤Á¤ã¤ó¤È¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯10·î28Æü¤Ë¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿·µï¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¡¦³ð½í¡Ê16¡Ë¤ÎÉô²°¤ä¡¢³«Êü´¶¤¬¤¢¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê²È¤À¡ÄÅÔÆâ¤À¤í¡¢²¿²¯¤À¤³¤ì¡Ä¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê²È¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«
¡¡3Æü¤Ï¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¿·µï¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆÌ¡ºÍ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÃå¤¿°áÁõ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¹¤Ã¡×¡Ö¼Á¤Î¤¤¤¤Éþ¤Ð¤«¤ê¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë