文武両道だと思う「山梨県の私立進学校」ランキング！ 2位「駿台甲府高等学校塩部キャンパス」を抑えた1位は？【2025年調査】
受験シーズンが佳境を迎えるなか、どの学校で学ぶかは将来を左右する大きな選択になります。進学実績だけでなく、部活動や行事を通じて得られる経験にも価値を見いだす声が増えてきました。
All About ニュース編集部は12月5〜19日、全国10〜70代の男女197人を対象に「私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「山梨県の私立進学校」を紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：駿台甲府高等学校塩部キャンパス／36票2位は「駿台甲府高等学校塩部キャンパス」でした。進学実績が豊富な駿台グループの高校で、全国から注目されている進学校です。学習に集中できる環境に加えて、クラブ活動にも力を入れており、文武両道を実現する生徒が多数在籍しています。
回答者からは「スポーツでも成績を残しており、勉強もトップ私立大学に合格している人が多々いるから」（20代女性／山梨県）、「こちらは難関大学の進学率も高く、また部活動も全国大会に出ているので」（60代女性／山梨県）、「ハンドボールが強いのと、オリエンタルラジオの藤森さんが長野から通ったほど学力が高いと聞いたことがあったので」（40代女性／東京都）などのコメントがありました。
1位：山梨学院高等学校／117票1位は「山梨学院高等学校」でした。スポーツ分野での実績が全国的に知られており、特にサッカーや駅伝では名門としての地位を確立しています。一方で学業にも力を入れており、バランスの取れた教育環境が評価され、多くの支持を集めました。
回答者のコメントを見ると「部活動の強豪校として全国的に知られつつ、進学実績も安定しているため。学習とスポーツの両面に力を入れている印象が強いからです」（20代男性／福井県）、「マラソンなどでよく耳にするが、有名大学への進学も多い」（10代回答しない／長野県）、「地元ではスポーツ推薦で入学する人も多く、同時に入試の難易度も高かった記憶があるため、文武ともにレベルが高いイメージがある」（20代男性／山梨県）といった声がありました。
