職場で配りたい「長野県のお土産」ランキング！ 2位「雷鳥の里」を抑えた1位は？【2025年調査】
一気に冷え込みが厳しくなるこの季節、温かい飲み物と一緒に楽しめるお菓子は冬の差し入れとして最適です。デスクでも片手で食べやすく、出張や旅行の「お福分け」にぴったりな品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「長野県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「サクサクのウエハースとクリームが美味しいお菓子で配りたいです」（50代女性／広島県）、「包装で配りやすく、パッケージにも長野らしさがあり、安心して選べる定番土産だと思いました」（20代男性／愛媛県）、「軽いウエハース生地とミルク風味のクリームが上品で、職場でも好みが分かれにくい鉄板系のお菓子だから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「箱入りや詰め合わせがあるので、長野土産やギフトにもぴったりだから。りんご本来の甘酸っぱさとパイ生地のバランスが好みなら、かなり満足感高め」（20代男性／宮城県）、「りんごスイーツは長野感が伝わりやすいから」（30代女性／東京都）、「職場の女性に喜ばれた」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：雷鳥の里（雷鳥の里本舗 田中屋）／53票2位には、長野県の県鳥である「雷鳥」をモチーフにした洋風せんべい「雷鳥の里」がランクイン。アルプスの雷鳥が住む豊かな自然を思わせる、軽くてサクッとした食感のウエハースと、クリームのハーモニーが特徴です。個包装で日持ちも良く、職場へのお土産として渡しやすい点も人気の理由でしょう。アルプス山脈を背景にしたパッケージデザインも長野県らしさを感じさせます。
1位：長野アップルパイ（りんごの木）／58票堂々の1位は、長野県の特産品であるリンゴをふんだんに使用した「長野アップルパイ」。特に「りんごの木」のアップルパイは、サクサクのパイ生地の中に、甘酸っぱいリンゴのフィリングがぎっしり詰まっており、長野の恵みを存分に感じられます。リンゴの名産地・長野ならではの、フレッシュで質の高い味わいが、職場の幅広い層に喜ばれると考えられます。
