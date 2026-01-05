映画市場が活況、経済成長に新たな空間を創出―中国

中国の映画産業は1月1日に始まった元日連休中に、幸先のよい「好発進」を迎えました。関連情報サイトによると、3日午前0時時点で、2026年の元日シーズン向けの映画興行収入は6億2000万元（約139億円）を突破しました。映画鑑賞は祝日の人気の娯楽であるだけでなく、興行収入を起点に飲食や小売へと延びる消費チェーンを形成しており、連休中の消費の活力を引き出し続けています。

元日連休中には、幅広い年齢層の観客のニーズに応えるためにコメディー、サスペンス、アニメーションなど、多様なジャンルの作品が集中して公開されました。



例えば河南省鄭州市では、映画館に足を運ぶことが多くの市民にとって祝日の定番の過ごし方です。また、江蘇省連雲港市でいくつかの映画館を取材したところ、チケットの購入と受け取り場所には長い列ができ、入場待ちの休憩スペースは満席でした。映画館に隣接するゲームセンターやミルクティー店、軽食を提供する店は連休期間中の来店客数のピークを迎え、映画館を中心とした「飲食・娯楽一体型」のレジャー消費チェーンが形成されていることが確認できました。（提供/CRI）