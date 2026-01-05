ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤Ç²Í¶õÀÁµáº¾µ½»ö°Æ¡¡ÄÌ¿®»ö¶È¼ÔÌ¾¾è¤ê¡Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¡×¡Ö¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¡×
¡¡Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬È¨Åì½ð¤Ï5Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤ÎÃËÀ¤¬»ý¤Ä·ÈÂÓ¤Ë4Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤é¤«¤é²Í¶õÀÁµá¤Îµ¶ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ï¡Ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ë¡£¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤òÌ¤Ç¼ÎÁ¶âÊ¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·Ù»¡¤ä²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤Î¸å¹ÔÀ¯½ñ»Î¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦ÆâÍÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Î¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ëº¾µ½»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±½ð¤Ï¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¡¢·Ù»¡´±¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢Âç¼êÄÌ¿®»ö¶È¼ÔÅù¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÂçÀÚ¤Êºâ»º¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¡Ü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¹ñºÝÅÅÏÃ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤éÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¡¢·Ù»¡¤ä²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£