¿·Ç¯¤Ë¤à¤±¤Æ
ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢ÃÏÊý¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ê»æ¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÃÏÊý¤Ç¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯12·î¤Ë»ä¤¬Ãø¤·¤¿ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤ÎËÜ¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»ñ»º¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¿ÍÀ¸¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬2020Ç¯Ëö¤«¤éËè·îÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀÑÎ©Åê»ñ¤ÎÆ°²è¡Ö¥Ï¥Ã¥Á¤ÎÊÆ¹ñÀÑÎ©¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤âÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÀÑÎ©¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢Åê»ñ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Íø±×¤â½Ð¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ê¤ª¼ê»æ¤Ë¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤·¤ÆÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤º¤Ë¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤Ç°ìÄê°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ÑÂ³¡×¤È¡Ö»þ´Ö¡×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¸ÄÊÌ³ô¤Ç°ìÅÙ¤À¤±1-2³ä¾å¾º¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð·è¤·¤ÆÆñ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ñ»º¤ò2ÇÜ¡¢3ÇÜ¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎµÞÍî¡¢2022Ç¯¤ÎµÞÂ®¤ÊÍø¾å¤²¤Ë¤è¤ë²¼Íî¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯4·î¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿Ä´À°¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤âÂç¤¤ÊÇÈ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿®Ç°¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤é¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¡¢¡ÖS¡õP500¡×¤ä¡ÖÁ´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬°ìÃÊ¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆÍÁ³¤Î²¼Íî¤Ë¶Ã¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ÎÏÃ¤â¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤È¿®Ç°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¾ì¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤È¤¤ËÉÔ°Â¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ïµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ø¤ÎÄ¹´üÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¤·¤Ä¤³¤¤¤Û¤É¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«³ô¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤È¥ê¥¹¥¯¤ò¤«¤±¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ï¡¢º£¸å¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡×¡£
¤³¤Î³Î¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬Íð¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤â¹²¤Æ¤º¡¢Ä¹´ü¤Î»ëÅÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤µ¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë½é¿´¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¡Ö¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ³ô¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤äX¤ÇÃ¯¤«¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤½¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤ò¿´¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¶²ÉÝ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ÆÏµÇâÇä¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ËÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¾Ç¤é¤º¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹´ü¤Ç¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÅê»ñ¤¬¤è¤êË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬¸µ Ê¼È¬Ïº ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦³°¹ñ³ô¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥íー