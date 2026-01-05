¡Ú°ÙÂØ¡Û¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï±ß°Â¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
2024Ç¯¤Þ¤Ç±ßËÉ±Ò¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿±ßÇã¤¤²ðÆþ
2022Ç¯°Ê¹ß150±ß¤òÄ¶¤¨¤ÆµÞ³ÈÂç¤·¤¿ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ë¤è¤ëÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤À¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£2022Ç¯10·î¤Î151±ß¡¢2024Ç¯7·î¤Î161±ß¤È¤¤¤¦ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±ßËÉ±Ò¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤È¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ïº£²ó¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤¬ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤²ðÆþ¤ËÆ°¤±¤Ð±ß°Â¤Ï»ß¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î±ß°Â¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅêµ¡¶Ú¤Î´Ø¤ï¤êÊý
º£²ó¤Î±ß°Â¤¬¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ìÃÊÍî¤·¤¿2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î±ß°Â¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅêµ¡¶Ú¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤À¡£¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼è°ú¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëCFTC¡ÊÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ËÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î±ß°Â¤Ï¡¢Åêµ¡¶Ú¤Î±ßÇä¤ê¤¬µÞ³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤¯¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2022Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
Ã»´üÇäÇã¤ò¹Ô¤¦Åêµ¡¶Ú¤Î±ßÇä¤ê¼çÆ³¤Î±ß°Â¤Î¾ì¹ç¡¢Åö¶É¤Î±ßÇã¤¤²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1Æü¤Ç5±ßÄøÅÙ¤ÈÂç¤¤¯±ß¹â¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¯±ßÇä¤ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åêµ¡¶Ú¤¬Â»¼º³ÈÂç¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±ßÇã¤¤Ìá¤·¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ß°Â¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æº£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢±ßÇã¤¤²ðÆþ¤Ç°ì»þÅª¤Ë±ß¹â¤ËÌá¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ßÇä¤ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åêµ¡¶Ú¤ÏÂ»¼º³ÈÂç¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç±ßÇã¤¤Ìá¤·¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢Åêµ¡¶Ú¤¬¤Ê¤ªÍ¾ÎÏ¤ÎÂç¤¤¤±ßÇä¤ê³ÈÂç¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢±ßÇã¤¤²ðÆþ¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅêµ¡±ßÇä¤ê¤Î¡Ö²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¡×Ìò³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤µ¤¨¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤ë¤È¡¢±ßÇã¤¤²ðÆþ¤¬±ßËÉ±Ò¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤Èº£²ó¤Ï°ã¤¤¤½¤¦¤À¡£
¶âÍøº¹½Ì¾®¤Ç¤â±ß¹â¤ØÈ¿±þ¤»¤º¡á¡ÖÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º=±ß°Â¡×¡¢ºâÀ¯·üÇ°¤Î±ßÇä¤ê¤«
±ßÇã¤¤¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì²ðÆþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¤Î±ß°Â¶ÉÌÌ¤Ç¤½¤ì¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¶âÍøº¹±ßÎô°Ì¤Î½Ì¾®¤À¤Ã¤¿¡£2022¡¢2023Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ï151±ß¤Ç°ìÃÊÍî¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆüÊÆ¶âÍøº¹¡ÊÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¡Ë³ÈÂç¤Î°ì½ä¡¢½Ì¾®¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤È´ðËÜÅª¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î´Ø·¸¤¬2024Ç¯°Ê¹ßÊø¤ì»Ï¤á¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¸åÈ¾¤«¤éÎ¾¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¡Ê2020Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤Ê¤ª¡¢2023Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î´Ø·¸¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¤Ï125±ßÄøÅÙ¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Ï½Ì¾®¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï160±ß¶á¤¯¤Þ¤ÇµÕ¤ËÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°ÂºÆÇ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤2025Ç¯¸åÈ¾¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤ò¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀâÌÀ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¡£ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡¢10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï2¡ó¤ÎÂçÂæ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±ß°Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼õ¤±¤¿±ßÇä¤ê¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢±ß°Â¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏºâÀ¯·üÇ°¤ÎÊ§¤·¤ç¤¯¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡Ê2025Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ø¸·¤·¤¤É¾²Á¤¬Â·¤Ã¤¿Á´¹ñ»æ¼ÒÀâ¡áºâÀ¯·üÇ°Ê§¤·¤ç¤¯¤Ç¤¤º¡©
¤³¤ÎºâÀ¯·üÇ°Ê§¤·¤ç¤¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë2026Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ²ñ·×Áí³Û122Ãû±ß¤È²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤é¤ó¤ÀÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î27ÆüÉÕ¤±Âç¼êÁ´¹ñ»æ¤Î¼ÒÀâ¤Ï¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤Î»ëÅÀ·ç¤¯²áµîºÇÂç¤ÎÍ½»»°Æ¡×¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ë¡¢¡Ö¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ë¡Ù¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡ÊËèÆü¿·Ê¹¡Ë¡¢¡ÖºâÀ¯±¿±Ä¤Ë´íµ¡´¶»ý¤Æ¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡Ë¡¢¡Ö»Ô¾ì¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ëÅØÎÏ¿Ô¤¯¤»¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡Ë¤È¡¢Â·¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤É¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤ë¤È¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ç¤ÎºâÀ¯·üÇ°Ê§¤·¤ç¤¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤ÆÆü¶äÍø¾å¤²¤È¤¤¤¦¶âÍøº¹±ßÎô°Ì½Ì¾®¤Ç¤â±ß°Â¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë±ßÇã¤¤¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤Ç¤â±ß°Â½ªÎ»¤¬²ûµ¿Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¼«¤é¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Ç±ß°Â¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹