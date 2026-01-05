º£°æÃ£Ìé¡¡¿·Å·ÃÏ¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö45¡×¤Ë·èÄê¡ª²áµî¤Ë¤Ï¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥ëÃåÍÑ¡¡À¾Éð¤Ç¤Ï11¡õ48
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö45¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥í¥¹¥¿¡¼¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö45¡×¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ç¤ÏÆþÃÄ¤·¤¿2017Ç¯¤«¤é¡Ö11¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï»Õ¾¢¤È¶Ä¤°Éð·¨¾ÍÂÀ»á¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö48¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¡Ö11¡×¤Ï³°Ìî¼ê¥¥ã¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¡¢¡Ö48¡×¤Ïº¸ÏÓ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ª¥«¡¼¥È¤¬¤¹¤Ç¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö45¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö45¡×¤Ï23Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥ë¡Ê¸½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥ººßÀÒ»þ¡Ê2018¡¢2019Ç¯¡Ë¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤Ç¡¢´üÂÔÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º£°æ¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó84²¯7800Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ï5ÆüÊÆÃæÉô»þ´Ö¸á¸å1»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±6Æü¸áÁ°4»þ¡Ë¤ËËÜµò¥À¥¤¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£