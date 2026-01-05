ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê18¡Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤½é¤á¡Ö»ú¤¹¤´¤¯¾å¼ê¡×¡Ö´ïÍÑ¤À¤Í¡×Ã£É®¤ÊÊ¸»ú¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤½é¤á¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö»ú¤¹¤´¤¯¾å¼ê¡×´õ¶õ¤Î½ñ¤½é¤á
17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿2024Ç¯11·î26Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´õ¶õ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢Êì¤ÎÆü¤ËÂ£¤Ã¤¿¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥±¡¼¥¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡¢¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤Ê¤É¡È¥×¥í´éÉé¤±¡É¤Î¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î3Æü¤Ï¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤È¤Ê¤ëÆ°²è¤Ç½ñ¤½é¤á¤òÈäÏª¡£´õ¶õ¤ÏËèÇ¯½ñ¤½é¤á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤Ï6Ç¯´Ö¾Þ¾õ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ÖÄ©Àï¡×¡Ö¾Ð´é¡×¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Î3¤Ä¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½ñ¤½é¤á¤Î»ú¤¹¤´¤¯¾å¼ê¡£º£Ç¯¤â´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î³èÌö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ï´ïÍÑ¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë