すかいらーく12ブランドで“新春”「お年玉クーポン」配布 全85種・最大385円お得
すかいらーくレストランツは、きょう5日から1月21日までの17日間、ガストやバーミヤンなど全12ブランドを対象にした「“新春”お年玉クーポンキャンペーン」を実施する。対象は過去最大規模となる全85種類で、公式の「すかいらーくアプリ」を通じて配信される。
【画像】全12ブランド対象“お年玉クーポン”はすかいらーくアプリ
今回のキャンペーンでは、最大で税込385円引き（chawan「＜キッズ＞ハンバーグ＆からあげ」の割引額）となるクーポンも用意されており、年始の外食需要を後押しする内容となっている。ガストでは、4度焼きで仕上げた「うな重」や定番人気の「チーズINハンバーグ」、バーミヤンでは本格焼餃子やレタスチャーハン、生ビールまで幅広いメニューが割引対象となる。
ジョナサンではハンバーグセットやスープパスタが特別価格で提供されるほか、おこさまメニュー7種が半額に。しゃぶ葉では、期間を3段階に分けてアルコール飲み放題の特別価格や店内飲食8％オフ、ドリンクバー割引などのクーポンが配信される。
そのほか、夢庵、ステーキガスト、藍屋、から好し、とんから亭、chawan、グラッチェガーデンズ、八郎そばといった各ブランドでも、和食・中華・ステーキ・甘味まで多彩なラインアップがそろう。
年始のお祝いの食事から、家族での外食、ちょっとしたご褒美まで幅広く活用できる今回のお年玉クーポン。新しい一年のスタートに、いつもよりお得な外食を楽しめそうだ。
