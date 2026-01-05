ブルージェイズは４日（日本時間５日）、巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）との４年契約合意を正式発表した。球団公式ＳＮＳでは、日本語で「契約合意しました」「ブルージェイズへようこそ」と歓迎した上で、岡本を「ヤング・ジェネラルは破壊力抜群だ！」と、“新愛称”で紹介した。

「Ｔｈｅ Ｙｏｕｎｇ Ｇｅｎｅｒａｌ（ザ・ヤング・ジェネラル）」の正体は、岡本の愛称である「若大将」の英訳。現巨人軍オーナー付特別顧問・原辰徳氏の現役時代の愛称で、当時監督をしていた原氏から直々に後継者に指名され、引き継いだ思い入れの強い名だ。

監督とチームを支える主砲の師弟関係で、計６年間を共にした２人。岡本のブ軍入り決定に際しても、同氏は「自信を持って戦ってほしい。和真なら必ずできると確信している」「メジャーでもやっぱり頑健な体、強い精神を大いにアピールしてほしい」と、海を渡る愛弟子に熱いエールを送った。

さらに球団ＳＮＳでは、岡本の日本時代の輝かしい経歴も公開。６年連続の３０本塁打、ＯＰＳ・８８２、オールスター６回、本塁打王３回、打点王２回、ゴールデン・グラブ賞２回、２３年ＷＢＣ優勝メンバーと紹介した。昨季は目前で逃したワールドシリーズ制覇。リベンジを狙うチームに加わった「ヤング・ジェネラル」に、期待は高まるばかりだ。