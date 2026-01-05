水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　1月5日〜11日の運勢

【2025年1月5日〜11日の運勢の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢いろいろな人と集う、心温まる時間を。あいさつは心を込めて

ていねいなあいさつが、新たな縁をつないだり、関係を一歩近づけたりしてくれそうです。途切れていた縁を呼び戻すきっかけになる可能性も。特に週の前半は、人と集まるほど運気の流れも軽やかに。5日は、大きな目標を立てる、長く続けたいことをスタートすると◎。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢だれかのための行動が、自分の追い風に！

身近な人への小さな気配りが、巡り巡って自分にもいい流れを運んでくれます。あいさつに小さな手みやげを添える、困っている人にひと声かけるなど、無理のない範囲でできることを意識してみて。クラウドファンディングの支援や募金も◎。6日は、笑顔の「ありがとう」が幸運度をアップ！

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢心がモヤモヤしたら早めにリセット。新たな運気を生み出して

年末年始の間に気持ちが変わり、「これでいいのかな？」と感じることが出てきそうです。そんなサインを感じたら、思い切ってやり方や優先順位を見直すと、気持ちが軽くなって新しい一年を気持ちよくスタートできるでしょう。大事な決断や決定は7日がベスト。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢仕事も遊びも楽しめる運気。ペース配分を大切に

やりたいことに素直に手を伸ばせる明るい運気です。仕事も遊びも、やってみると想像以上に楽しめて、心が充実。ただし、生活リズムが乱れやすい点には注意。夜ふかしや予定の詰め込みすぎは避け、ほどよいペース配分を心がけて。8日は無理だと思っていたことがスムーズに進む可能性。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢一年の目標は紙に書き出して。9日は小さなつながりをつくる日に

年末年始の慌ただしさが落ち着き、気持ちがふっと軽くなるとき。思い切り大きな夢や希望を描いて、運に勢いをつけましょう。新年の目標は紙に書き出し、視覚化するとスムーズに着手できます。9日はごぶさたしている人に連絡を。縁を結び直せそう。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢だれかの言葉に運気が変わるヒントあり。キャッチして次のステップへ

人からの言葉をどう受け取るかで、運気の流れが変わるとき。アドバイスだけでなく、意外な人の発言や文章にも、これからをよりよくするための改善のヒントが隠れているので見逃さないで。集中力がアップする10日は、ずっとやりたかったことに着手すると吉。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢まずは昨年のやり残しを。挑戦に関するリサーチも◎

日々の何気ない会話や印象的な出来事から新しい希望が生まれるときです。でも今は、すぐに動くより、昨年からのやり残しを片づけるほうが先決。思いついたことはメモに残しておきましょう。興味があることについての情報収集も吉。11日には進みたい方向が見えてきそう。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢“いつもとは違う視点”が大事。興味の幅も広げよう

新しい分野など、これまで見過ごしていたことに意識を向けると、思わぬ発見がありそうです。日常の中のさまざまな選択を少し変えるだけでも、運気にいい変化が訪れるでしょう。優柔不断になりやすい9日は、タイムオーバーに注意。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢まかされる仕事が増えるのは信頼の証し。ていねいに取り組んで

まわりから頼られる機会が増え、あなたの存在感がぐんと高まりそうです。仕事量は増えますが、あなたの力が評価されている証しなので、まかされた役割や引き受けた案件には誠実に向き合って。ただし10日は必要以上に関わりすぎず、だれかと自分を比較しないこと。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢心地よい忙しさが運気を活性化。冒険心も運の後押しに

がんばったぶんだけ成果が出やすく、予定を多めに入れると、毎日が充実していきます。多少バタつくくらいが運気的にはちょうどいいかも。あなたにとっての“小さな冒険”にトライするのも運気をアップ！ 11日は、朝と夜にスケジュールの見直しを。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

今月の運勢 バックナンバーはこちら 今週の運勢 バックナンバーはこちら

水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



