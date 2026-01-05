ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤´¥Áç¡¡²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¡¡ºòÆü4Æü¤Ï´ä¼ê¸©¤ËÁ´¹ñ½é¤ÎÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó
º£Æü5Æü¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¶õµ¤¤Î´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢´ØÅì¤Ê¤É´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºòÆü4Æü¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤Ê¤É¤ËÈ¯Îá¤µ¤ì¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¤ÏÃí°ÕÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³²Ð»ö¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤Ê¤É¤Ë´¥ÁçÃí°ÕÊó¡¡ÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¤È¤Ï
º£Ä«(5Æü)¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÅì³¤¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áµ¦¤«¤é¶å½£¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãëº¢¤«¤é¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºòÆü4Æü¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤Ê¤É¤ËÈ¯Îá¤µ¤ì¤¿ÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¤Ï¡¢Ãí°ÕÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹ÎÓ¶á¤¯¤Ç¤Î²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ê¤É¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏÎÓÌî²ÐºÒ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯1·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç½ç¼¡»Ü¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÓÌî²ÐºÒÃí°ÕÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤ë»ØÉ¸Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Î¹ç·×¹ß¿åÎÌ¤¬1¥ß¥ê°Ê²¼¤Ç¡¢Á°30Æü´Ö¤Î¹ç·×¹ß¿åÎÌ¤¬30¥ß¥ê°Ê²¼¤Þ¤¿¤Ï´¥ÁçÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½¡£ÎÓÌî²ÐºÒ·ÙÊó¤Î»ØÉ¸Îã¤Ï¡¢ÎÓÌî²ÐºÒÃí°ÕÊó¤ÎÈ¯Îá»ØÉ¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½¡£»ÔÄ®Â¼¤Ë¤è¤ê¾òÎã¤ÎÀ©Äê¾õ¶·¡¢È¯Îá»ØÉ¸¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³²Ð»ö¤Ë¤âÃí°Õ
Åß¤«¤é½Õ¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£»³²Ð»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç²Ð¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡¤¿¤Ð¤³¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÊ±ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤¿¤Ð¤³¤Ï²Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢µÛ¤¤³Ì¤ÎÅê¤²¼Î¤Æ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢·ÈÂÓÍÑ³¥»®¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¡¡²ÐÍ·¤Ó¤â¡¢»³²Ð»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÐÍ·¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£