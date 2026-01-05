「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）

2026年1月のおひつじ座さんは・・・

「 勢いのある仕事運 」

仕事運が絶好調。「結果を出す」という素晴らしい意欲に恵まれ、目標に対して全力でコミットしていける時期です。

今の職場で頑張っていきたい人は同僚や仲間との人間関係にも恵まれ、チームワークがはかどるでしょう。

転職を視野に入れている人はいかにいい情報をキャッチできるかがカギとなります。あらゆる方面に情報のアンテナを張り巡らせ、いいなと思うオファーに対してはスピード感を持って動いてみて。

ラッキーカラーは、 ブラウン 。

開運につながるアクションは、 キャリアプランのアップデート 。

おうし座（4月20日～5月20日生まれ）

2026年1月のおうし座さんは・・・

「 豊かさを手にする 」

年明け早々、金運にさまざまな動きが起こりそう。収入に関して嬉しい見通しが立ったり、親や目上の人から価値あるものを受け継いだりと、向こう1年が豊かになっていくイメージが自然と浮かんでくるようです。

ローンを組んだり、融資を受けたりと大きなお金を動かすような話も持ち上がりそう。現実的なビジョンを描ける時期だけに間違いはないはず。

情報収集をしっかりとして、ポジティブな要素を見つけてみて。

ラッキーカラーは、 パープル 。

開運につながるアクションは、 2026年の抱負を考える 。

ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）

2026年1月のふたご座さんは・・・

「 一点集中型の努力が◎ 」

視野は常に広く、大きくといったスタンスが信条のふたご座ですが、今月は絞り込んでこそ得るものが多いとき。

仕事でもプライベートでも、やるべきことは絞り込んで一点集中型で過ごすといいでしょう。こだわりはとことん貫いてこそ意味があると思っていて。

また、身近な人と一歩踏み込んだ、深い話をする暗示も出ています。どこまで踏み込むかは勇気がいる判断ですが、相手に寄り添う気持ちを大切に。

ラッキーカラーは、 ダークレッド 。

開運につながるアクションは、 資産運用を考えること 。

かに座（6月22日～7月22日生まれ）

2026年1月のかに座さんは・・・

「 スタートダッシュをきかせて 」

信頼できる人たちと楽しい交流が持てる、賑やかな年明けに。

仕事も年明け早々に新しい話が舞い込んでくるなど、今年は「お正月ボケ」という言葉がどこかに消し飛んでしまう雰囲気です。1年の計も、人と話しているうちに自然と浮かんでくるでしょう。

おそらくですが、3日の満月は前年を振り返り、貴重な気づきを得られるはず。それを2026年の指針とすると、やる気はどんどん高まっていくようです。

ラッキーカラーは、 リーフグリーン 。

開運につながるアクションは、 靴磨きをすること 。

