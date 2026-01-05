1月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【おひつじ座・おうし座・ふたご座・かに座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）
2026年1月のおひつじ座さんは・・・
「 勢いのある仕事運 」
仕事運が絶好調。「結果を出す」という素晴らしい意欲に恵まれ、目標に対して全力でコミットしていける時期です。
今の職場で頑張っていきたい人は同僚や仲間との人間関係にも恵まれ、チームワークがはかどるでしょう。
転職を視野に入れている人はいかにいい情報をキャッチできるかがカギとなります。あらゆる方面に情報のアンテナを張り巡らせ、いいなと思うオファーに対してはスピード感を持って動いてみて。
ラッキーカラーは、 ブラウン 。
開運につながるアクションは、 キャリアプランのアップデート 。
おうし座（4月20日～5月20日生まれ）
2026年1月のおうし座さんは・・・
「 豊かさを手にする 」
年明け早々、金運にさまざまな動きが起こりそう。収入に関して嬉しい見通しが立ったり、親や目上の人から価値あるものを受け継いだりと、向こう1年が豊かになっていくイメージが自然と浮かんでくるようです。
ローンを組んだり、融資を受けたりと大きなお金を動かすような話も持ち上がりそう。現実的なビジョンを描ける時期だけに間違いはないはず。
情報収集をしっかりとして、ポジティブな要素を見つけてみて。
ラッキーカラーは、 パープル 。
開運につながるアクションは、 2026年の抱負を考える 。
ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）
2026年1月のふたご座さんは・・・
「 一点集中型の努力が◎ 」
視野は常に広く、大きくといったスタンスが信条のふたご座ですが、今月は絞り込んでこそ得るものが多いとき。
仕事でもプライベートでも、やるべきことは絞り込んで一点集中型で過ごすといいでしょう。こだわりはとことん貫いてこそ意味があると思っていて。
また、身近な人と一歩踏み込んだ、深い話をする暗示も出ています。どこまで踏み込むかは勇気がいる判断ですが、相手に寄り添う気持ちを大切に。
ラッキーカラーは、 ダークレッド 。
開運につながるアクションは、 資産運用を考えること 。
かに座（6月22日～7月22日生まれ）
2026年1月のかに座さんは・・・
「 スタートダッシュをきかせて 」
信頼できる人たちと楽しい交流が持てる、賑やかな年明けに。
仕事も年明け早々に新しい話が舞い込んでくるなど、今年は「お正月ボケ」という言葉がどこかに消し飛んでしまう雰囲気です。1年の計も、人と話しているうちに自然と浮かんでくるでしょう。
おそらくですが、3日の満月は前年を振り返り、貴重な気づきを得られるはず。それを2026年の指針とすると、やる気はどんどん高まっていくようです。
ラッキーカラーは、 リーフグリーン 。
開運につながるアクションは、 靴磨きをすること 。
2025年度下半期（10月～3月）の星回り
2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。
「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。
誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。