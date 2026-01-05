ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤ªÀµ·î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡¡LAÆüËÜ¿Í¥·¥§¥Õ¤¬2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡¡º¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï·ëº§»ØÎØ
¡¡ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥·¥§¥Õ¡¢¾¾µ×¿®¹¬»á¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖThe year 2026 has begun.¡×¤È2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¤È¤È¶¦¤Ë¡¢Ìç¾¾¤¬¾þ¤é¤ì¤¿Èâ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¼«¿È¤È¡¢Ãã·Ï¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÃ«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÂçÃ«¤Îº¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï·ëº§»ØÎØ¤â¤Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¤ÎÂç»®¤Ë¼÷»Ê¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾µ×»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Î¤Ö¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢ÂçÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Ç¯¤âÎÉ¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£