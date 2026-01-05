¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤¬ËÜÌ¾¸ø³«¡Öº£¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ä¤¯¤ê¤¹¤®¤¿¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤£¡Á¡Á¡×
Î¹¹Ô¤ä¥°¥ë¥á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æü¾ï·ÏÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô77Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤YouTuber¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ËÜÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¿·Ç¯¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÅù¿ÈÂç¤Ç¤¤¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤±¤Á¤ã¤ó²þ¤á¡¢ÃÓÃ¼çý±û¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¹¤®¤¿¡£µîÇ¯¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤½¤·¤Æ³¤³°¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÈô¤Ó²ó¤êÎ¹¹ÔÆ°²è¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ»ä¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¼ã¤¤½÷¤Î¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢Î¹¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ°²è¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Çº£Ç¯¤ÎÆ°²è¤ÎÊý¿Ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¡ÖËÜÌ¾¤ä¤Ã¤È¸À¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤£¡Á¡Á¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ°²è¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÌ¾Á°¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤¤¤ì¤ëºî¶È¤¬¾Ê¤±¤ë¡Á¡×¤ÈËÜÌ¾¸øÉ½¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤±¤Þ¤ª¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¬¤Á¡¡¤¤¤±¤Ï¤¿¤È¤«¤â¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï½©ÅÄ¹âÂ´¶È¡£½©ÅÄ¹â¤Ï¸©Æâ¥È¥Ã¥×¹â¤Ç¡¢ÅìËÌ6¸©¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¸©Î©Ì¾Ìç¹»¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï·úÃÛ¹©³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¸å¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï1µé·úÃÛ»Î¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¡È¤Ü¤Ã¤Á·Ï¡É¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ºòÇ¯12·î10Æü¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢°úÂàºî¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖAfterglow¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£