JKT48¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëAI°ÍÑ¤ËÀ¼ÌÀ¡ÖË¡Åª¼êÃÊ¡×¼¤µ¤º¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎAKB»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×
¡¡AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¦JKT48¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î°ÍÑ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±¿±Ä¤ÏÊ¸½ñ¤Ç¡ÖJKT48¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¦¤¨¤Ç¤Î°ÂÁ´¡¦Ì¾ÍÀ¡¦²÷Å¬¤µ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤Î°ÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Îá¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤äÉî¿«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°ÍÑ¤Ë¤è¤ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼Â³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö³º¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸ø¤Ë·Ù¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ºÅö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¡¦³È»¶¤·¤¿Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¾¤Á¤Ë¹Ô°Ù¤òÃæ»ß¤·¡¢Åö³º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò±Êµ×¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖËÜ¹ðÃÎ¤ÎÈ¯É½¤«¤é2¡ß24»þ´Ö¡Ê48»þ´Ö¡Ë°ÊÆâ¤ËÅö³º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È»¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ë¡Åª¼êÃÊ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡£JKT48±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¼êÇÛ¤·¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¤ä¿È¸µ¤òÍÑ¤¤¤¿AIÀ¸À®¤ÎÀÅª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¼Ô
¡¦ Åö³º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È»¶¡¢ÇÛÉÛ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀëÅÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼Ô
¡¦ ¤½¤ÎÁÇºà¤ò³È»¶¡¢¤Þ¤¿¤Ïºñ¼è¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤äÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼Ô