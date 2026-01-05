ÅìµþÅÔµÄ¤ÎÊ¿¶Ñ»ñ»º£±£¶£´£±Ëü±ß¡¢£²£°¡Á£³£°ÂåµÄ°÷Áý¤¨£±£¶£²Ëü±ß¸º¡Ä¼çÍ×²ñÇÉ¤ÇºÇÂ¿¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î£´£°£·£·Ëü±ß
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿ÅÔµÄ£±£²£·¿Í¤Î»ñ»º¤¬£µÆü¸áÁ°¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¤äÍÂÃù¶â¡ÊÉáÄÌ¡¦ÅöºÂÍÂ¶â¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¹ç·×¤·¤¿£±¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»ñ»º³Û¡Ê³ô¼°¡¢ÂßÉÕ¡¦¼ÚÆþ¶â¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÏÌó£±£¶£´£±Ëü±ß¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ÎÁ°²ó¸ø³«»þ¡ÊÌó£±£¸£°£³Ëü±ß¡Ë¤«¤éÌó£±£¶£²Ëü±ß¸º¤Ã¤¿¡££²£°¡Á£³£°ºÐÂå¤ÎµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤ÆÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÔ»ñ»º¸ø³«¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¤´ü³«»ÏÆü¤ÎºòÇ¯£··î£²£³Æü»þÅÀ¤Î»ñ»º¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼çÍ×²ñÇÉ¤ÎÊ¿¶Ñ»ñ»º³Û¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ºÇÂ¿¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡Ê£²£²¿Í¡Ë¤ÎÌó£´£°£·£·Ëü±ß¡£»ñ»º¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°²ó¤ÎÌó£´£±£µ£´Ëü±ß¤«¤éÈù¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²°Ì¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¥ß¥é¥¤²ñµÄ¡¦À¸³è¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡Ê£²£²¿Í¡Ë¤ÎÌó£±£·£´£µËü±ß¡¢£³°Ì¤ÏÂè£±²ñÇÉ¤ÎÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡Ê£³£²¿Í¡Ë¤ÎÌó£±£´£¶£²Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ê£¹¿Í¡Ë¤ÏÌó£±£°£µ£µËü±ß¡¢¸øÌÀÅÞ¡Ê£±£¹¿Í¡Ë¤ÏÌó£·£³£²Ëü±ß¡¢¶¦»ºÅÞ¡Ê£±£´¿Í¡Ë¤ÏÌó£´£°£³Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£