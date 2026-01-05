BTS´°Á´Éü³è¤Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡õ3·î¤Ë5ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖARMY¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤µÍ¤á¹þ¤ó¤À¡×
BTS¤¬5Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×3Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤ÇÈ¯É½¡£È¯ÇäÆü¤Ï3·î20Æü¤È¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò14¶Ê¼ýÏ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿ARMY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»×¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£BTS¤é¤·¤¤²»³Ú¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ARMY¤Ø¡¢BTS¤«¤é¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï14Æü¤ËÈ¯É½¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëBTS¤Ø¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎARMY¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
BTS¤Ï13Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£¡ÖDynamite¡×¡ÖButter¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£22Ç¯¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ç¼¡Ê¼Ìò¤òÍú¹Ô¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJ¡ÝHOPE¡Ê31¡Ë¤äJIN¡Ê33¡Ë¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤êµÒÀÊ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢º£½Õ¤Î´°Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÉü³è¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£