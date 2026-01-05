²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ²ñ¸«¤Ï£·Æü¸áÁ°£³»þ¡¡¡Ö¼ãÂç¾¡×¤¬ÃíÌÜ¤ÎÂè°ìÀ¼¡¡Èá´ê¤ÎÆüËÜ¿Í³ÍÆÀ¤Ç¥Ö·³¤ÏÆüËÜ¸ìÏ¢È¯
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È£´Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï¡Ö·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÅê¹Æ¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ï¸½ÃÏ£¶Æü¸á¸å£±»þ¡ÊÆ±£·Æü¸áÁ°£³»þ¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î°ÜÀÒÀè¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡ÈÇÔÀï¡É¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÅö»þ¡¢ÂçÃ«¤¬¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ËÅë¾è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸í¾ðÊó¤Þ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï¡Ö£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âºÇ¹âÄ¬¡££Ó£Î£Ó¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Æü¤Ë¤ÏÀµ¼°È¯É½¤òÁ°¤Ë¸ø¼°£Ø¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÆ÷¤ï¤»¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¸å¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤Èµð¿Í»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ£²£µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£²£µÉÃ´Ö¤ÎÆÃÊÌÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼ãÂç¾¡×¡Ê£Ô£È£Å¡¡£Ù£Ï£Õ£Î£Ç¡¡£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ì¡Ë¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÎò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ãÂç¾¡×¤Ï¸µ¡¹¡¢Á°µð¿Í´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Î°¦¾Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²¬ËÜ¤¬£²£°Ç¯¤ËËÜ¿Í¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆ±Ç¯£²·î¤Ëµð¿Í¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ËÅö»þ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°ðÍÕ´ÆÆÄ¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¸¶´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ãÂç¾¡×¤È²¬ËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤È¡Ê²¬ËÜ¤Î¡Ë£²¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¼ãÂç¾¡ª¡Ù¡Ø¤Ï¤¤¤Ã¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤Þ¤ÀÂç¿Í¤Î°·¤¤¤ÏÁá¤¤¡£¼ãÂç¾¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤À¼ãÂç¾¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤Þ¤ÀÀÄ¤¤¤ó¤À¡£ÀÄ½Õ¤ÏÀÄ¤À¤è¡£ÀÄ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¿¤Ó¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ¿¶¤Ç£´ÈÖ¤ò³°¤µ¤ì¤¿£±£¹Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄÀ¸¤¨È´¤¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¸¶Ã¤ÆÁ°ÊÍè¤Î£²Ç¯Ï¢Â³£³£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿²¬ËÜ¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ê¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È»Ø´ø´±¤Ë¸À¤ï¤·¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é»þ¤¬¤¿¤Á¡¢£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²¬ËÜ¡££±£µÇ¯£¹·î¤Ëµð¿Í¤Î¹âÂ´¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¹£¹£³Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏËþ°÷¤ÎÅìµþ£Ä¤Ç¡ÖÆàÎÉ¸©¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÎ×¤àÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÂè°ìÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£