¡¡TBS¤Î¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ò3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò¡×ÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤Ê¤É¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¥ß¥»¥¹¡Ë¤¬2025Ç¯¤Î²ÎÈÖÁÈ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°2.5²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸1°Ì¤òµÏ¿¡£Á´³Ú¶Ê¤ÎÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸100²¯²óÆÍÇË¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡NHK¹ÈÇò¤Ç¤ÏÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤È¤·¤ÆÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ú¶Ê¤¬¹âÉ¾²Á¡£¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ØÂÀâ¤âÉâ¾å¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ôº£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¤â¡Ê½Ð±é½ç¤¬¡ËµÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Õ¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö±Ç²è¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡×¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡×¤â¾å±ÇÃæ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤â¡¢¥¢¥¤´°Çä¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¡£25Ç¯12·î16Æü¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡¢¹âÃÍÅ¾Çä¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¿Íµ¤¤À¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Î¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Ç5000±ßÄ¶¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¥°¥Ã¥º¤Þ¤ÇËü¿Í¥¦¥±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ß¥»¥¹¤Ï³Ú¶Ê¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´Ø¿´¤¬»ý¤¿¤ì¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¥¦¥±¤ë¤Û¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬´õ¾¯¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥°¥Ã¥º¤ÏÂè1ÃÆ¤Î±Ç²è¤Î½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë¥°¥Ã¥º¿Íµ¤¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥»¥¹¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤è¤ê¤âÂ©¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Èà¤é¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÁý»º¤·¡¢CM¥½¥ó¥°¤âÂ¿¤¤¡£¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤È²»³ÚÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¼ê¤òÂØ¤¨ÉÊ¤òÂØ¤¨¤Ç¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤âÇã¤¤½¸¤á¤ë¤Ï¤º¡£·ë²ÌÅª¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¡Ë
¡¡25Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ç¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò½ªÎ»¤·¤¿¥ß¥»¥¹¡£¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤â¤Þ¤À¤Þ¤À²÷¿Ê·â¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
